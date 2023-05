Mutsamudu : Un drame à Hampanga

Un drame ce soir 03 Mai 2023 à Hampanga (Mutsamudu)





En effet, une jeune femme nommée Saila du quartier de Hampanga (Mutsamudu) a lancée un appel de détresse aux sapeurs pompiers pour leur signaler que sa mère souffre et doit immédiatement aller à l'hôpital. Le pompier en ligne lui a répondu qu'ils n'ont pas de carburant.





Tellement préoccupée par la santé de sa mère qui se dégrade sous ses yeux, mouillés de pleures incontrôlables, la jeune femme a rassuré au pompier en ligne qu'elle va payer le carburant mais il était trop tard, inna lilahi wa inna ilaïhi roidjiun, sa mère a rendu l'âme à la maison et sera sûrement enterrée demain.





Selon un pompier joint au téléphone, un certain Abord qui se serait nommé directeur régional des soldats de secours et du feu à Anjouan, confisque tous les jours l’ambulance des sapeurs pompiers. Ce dernier l’utilise pour des fins personnelles pour faire des va et vient matin, midi et soir entre Mutsamudu et Sima jusqu'à ce que l'ambulance n'ait plus de carburants. Jusqu'à quand seigneur !!





John Baloz