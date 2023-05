M.Msaidie annonce que Les travaux de la route Maouéni vers Chamlé vont bientôt commencer ! Une bonne nouvelle pour les habitants de Maouéni et Chamlé.



Visite de terrain dans le Mbude





Le ministre Houmed Msaidié à la rencontre d’une association agricole de Vuvuni





Une association regroupant des agriculteurs de Vuvuni dans la région de Mboudé a invité le ministre de l’agriculture M. Houmed Msaidié et le directeur des stratégies agricoles le docteur Fouad Mohamed pour une visite de leurs parcelles où sont cultivées différents produits agricoles. Il s’agit entre autres du manioc, de pomme de terre, des tarots, des bananes, etc.





On a noté la présence du préfet de la région, de monsieur le maire et du président par intérim de la chambre d’agriculture ainsi que des notables et de nombreux jeunes.





Un notable de la localité a pris la parole pour remercier le ministre d'avoir fait le déplacement jusqu'à leurs champs pour se rendre compte de visu, du travail qui est mené et des difficultés rencontrées.





Il a tout d’abord souligné qu’ils effectuent ces travaux agricoles sans utiliser des produits chimiques, qualifiant ainsi de biologique leurs productions.





Au niveau des problèmes qu’ils rencontrent, il a évoqué principalement deux, à savoir les difficultés d’accès aux lieux de production en l’absence d’une piste rurale et le défaut de citerne pour le stockage de l’eau. Aussi, il a souhaité l’appui du ministère sur ces deux points.





Le ministre a pris la parole et a félicité ces jeunes et les encouragé à continuer dans la voie de la culture biologique. Le ministre a pris l’engagement de contribuer à la construction de la citerne d’ici peu. Concernant l’accès au niveau du site, il les a informés qu’un projet de piste rurale allant de Maouéni vers Chamlé et dont le financement est acquis, doit voir le jour incessamment. Cela devrait permettre de désenclaver la zone.





Service de Communication

Ministère de l’agriculture