Le président Azali a rencontré les ambassadeurs du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali

Le Président Azali Assoumani a rencontré les ambassadeurs des pays sous sanctions de l'Union Africaine





Le Président de l’Union des Comores, et Président en exercice de l’Union Africaine, SEM AZALI Assoumani, a rencontré à Addis-Abeba (ETHIOPIE), les ambassadeurs des trois pays du Sahel sous sanctions de l’Union Africaine au motif de changement anticonstitutionnel, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali.





SEM Sylvain YAMEOGO, Ambassadeur et représentant permanant second du Burkina Faso à Addis-Abeba, SEM Fafré CAMARA, Ambassadeur et représentant permanant du Mali à Addis-Abeba, et SEM El Hadj NOUKE KABA, Ambassadeur et représentant permanant de la Guinée à Addis-Abeba, ont présenté le calendrier et l’état d’avancement de la transition dans leur pays et défendu la nécessité de lever les sanctions qui handicapent considérablement l’économie, la sécurité et le développement de leurs pays respectifs.





Le Président en exercice de l’Union Africaine, a écouté avec la plus grande attention les doléances de ses interlocuteurs et a promis de se rendre très prochainement dans les trois pays sous sanction, en passant d’abord par la Guinée Bissau, pour rencontrer le Président en exercice de la Communauté régionale, la CEDEAO.





Pour le Président AZALI, chaque État doit être considéré selon sa spécificité pour pouvoir revenir au plus vite à l’ordre constitutionnel.





Enfin, la question du terrorisme, notamment l’enrôlement des jeunes, a été évoquée. Le Président de l’Union Africaine a émis le souhait d’une discussion au niveau du Continent pour prendre des mesures concertées contre ce fléau.





Beit-salam