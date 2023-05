Le monopole de la conviction et la tyrannie de l’opinion. Des soutiens du pouvoir CRC, des opposants, soutènements fervents, opposants radicaux, des c



Convaincu que je ne suis pas doué en littérature, je ne vais comme je ne peux pas utiliser la figure de styles dans ces lexies rappels. Seulement des lignes à terre. Alors, ce dimanche, 14 mai 2023, nous étions nombreux et par notre présence, nous avons honoré le mariage à caractère de mdhwahirisho de notre frère Said Youssouf Mohamed, lui qui est riche d’amitié et de fraternité.





Plusieurs visages de différentes couleurs, étaient au rendez-vous. Des soutiens du pouvoir CRC, des opposants, soutènements fervents, opposants radicaux, des centristes, des ubiquistes, des allants à tous courants…pour ne citer que ces tendances.





Avec cette symbiose, le frère a passé l’un des bons moments de sa vie. C’est déjà pas mal. Un mutualisme, qui a engendré le tort de nous autres, selon certains de nos amis frères et sœurs avec lesquels nous partageons beaucoup. Nous les radicaux contre le régime d’Assoumani Azali.





Un rappel à ces amis frères et sœurs disposant du monopole de la conviction aussi tyrans de l’opinion. Ce dimanche 14/05/2023, Said Youssouf Mohamed n’organisait pas un meeting politique, ni un congrès de son parti politique. C’était son mariage. Un mariage d’un ami qui n’occupe et qui n’a jamais occupé un poste politique.





D’ailleurs quand il s’agit de s’attaquer à quelques loupés du pouvoir en place, Said Youssouf ne le rate pas. Position qui lui attribue aussi quelques flèches du coté du pouvoir. Bref. Un homme qui a su nouer et qui se fait coincer entre les deux cotés. A nos frères auxquels je dois de l’estime et du respect, ces seuls détenteurs de la conviction et de la correcte opinion.





Ceux qui sont heurtés par nos présences au mariage de notre frère. Je ne pense pas que cette présence puisse omette la conviction et la radicalité de certains, notamment moi-même contre le pouvoir en place aux Comores. Said Youssouf Mohamed n’est ni Belou ni Houmed Mdahoma.





Il est loin de ceux qui ont les manettes. Et pourtant aucun moment, nous n’avons ici, jamais condamné nos oncles, nos pères, nos frères, nos amis… pour avoir accueilli les membres du régime et son président dans nos localités ou leur serrer les mais ailleurs. Conviviaux nous étions dans son mariage et non son meeting.





Des icônes de Dawula ya haki, des icônes des collectifs, des activistes, des journalistes, des centristes, des proches du pouvoir…nous étions tous là pour le mariage de notre frère que nous aimons et avec lequel le respect se doit et non un meeting de son parti.





Saïd Yassine