La Banque centrale alerte la population contre la recrudescence de cas de faux billets en KMF

La Banque centrale des Comores alerte la population comorienne et les opérateurs économiques contre la recrudescence ces derniers jours de cas de faux billets en KMF. Afin de limiter les risques, nous demandons à la population et aux opérateurs économiques d'accroitre leur vigilance dans leurs transactions en espèces.





En cas de doute, vos banques et institutions financières ainsi que les agences de la Banque centrale (Moroni, Mutsamudu ou Fomboni) sont votre disposition pour l'examen de vos billets.





La Banque Centrale des Comores rappelle que le faux monnayage est une infraction pénale fortement punie par la loi.





Nous tenons à rassurer la population que la lutte contre la contrefaçon des billets de banque a toujours constitué une préoccupation majeure de la Banque centrale. Ainsi, les signes de sécurité présents dans les billets en circulation ont été considérablement renforcées pour offrir à la population des billets de qualité. Ces signes de sécurité sont aisément vérifiables avec la méthode consistant à « toucher, regarder, incliner, vérifier » le billet.





Elle rappelle les éléments de base d'authentification des signes de sécurité :





- Toucher : l'impression en relief de nos billets confère un toucher unique,

- Regarder : le filigrane vu par transparence, le fil de sécurité fluorescent bleu avec mini lettres BCC et l'effet transvision en parfaite superposition recto et verso,

- Incliner : les billets de 500 FC, 1000FC, et 2000 FC ont une bande iridescente verticale a effet bicolore turquoise et rouge qui change selon l'inclinaison du billet. Les billets de 5.000 FC et 10.000 FC ont une bande holographique partiellement métallisée qui change selon l'inclinaison avec l'inscription BCC ou l'étoile d'Anjouan.

-Vérifier tous les signes de sécurité pour s'assurer de l'authenticité des billets.





Par ailleurs, la BCC recommande à la population d'abandonner les habitudes d'utilisation des devises pour les paiements de leurs achats. Pour les opérations en devises (Euros et Dollars), la Banque centrale recommande à la population et aux opérateurs économiques, conformément à la réglementation des changes, de s'adresser aux banques et aux institutions financières, qui disposent de l'expertise requise pour détecter rapidement les faux billets.





Le Gouverneur,

Dr Younoussa Imani