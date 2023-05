QUE DEMANDE LES MAORAIS ? LA PAIX, LA TRANQUILLITÉ, LE CHOIX ET VOUS POUVEZ FAIRE VOS ALLEZ RETOUR SANS SOUCIS. C'EST ASSEZ DEMANDÉ ? CE N'EST NI DE LA HAINE, NI DU REJET, C'EST UN PIC ÉMOTIONNEL, METTEZ-VOUS À LEUR PLACE. QUE DEMANDE LES MAORAIS ? LA PAIX, LA TRANQUILLITÉ, LE CHOIX ET VOUS POUVEZ FAIRE VOS ALLEZ RETOUR SANS SOUCIS. C'EST ASSEZ DEMANDÉ ? CE N'EST NI DE LA HAINE, NI DU REJET, C'EST UN PIC ÉMOTIONNEL, METTEZ-VOUS À LEUR PLACE.





Comores doit pouvoir contenir son peuple pour faire l'équilibre afin d'épargner les Mahorais et les résidents de l'île de tous ces maux. " COMPRENEZ LA FRUSTRATION DES MAORAIS FACE À LA VIOLENCE AINSI QUE LA CRAINTE DE VOIR LES AUTORITÉS COMORIENS PRENNENT LE DESSUS DE LA QUESTION DE MAYOTTE AU POINT DE POUSSER CERTAINS POLITICIENS FRANÇAIS DU GENRE ZEMOUR À DONNER RAISON À CES MARCHANDS", qui n'arrivent pas à relever le défi de trois autres îles.





Historiquement et institutionnellement, Mayotte est comorienne. Il suffit de voir les résolutions de l'ONU à l'issue du référendum de 1974 et la manière dont la question a été posée. Mais je vous invite à poser la même question au reste des îles aujourd'hui. Un pays aux chroniques de pénurie alors que ni le riz, ni l'électricité ne sont pas gratuites ou gérer par une firme étrangère...





Je souhaite le meilleur pour l'île de Mayotte en tant que département français. C'est un combat d'une longue haleine qui a donné ses fruits, car même les COMORIENS, nombreux, c'est grâce à Mayotte qu'ils arrivent à joindre les deux bouts.





COMORES doit être en mesure de contenir son peuple pour que ceux qui arrivent à Mayotte vivent dignement et sans embrouille. Vous le savez tous que moi, ni Mayotte, ni la France n'ont pas la volonté de céder à vos pressions. C'est juste une opération mal comprise, mal discutée qui a piégé les deux gouvernements et transformé en xénophobie par quelque Mahorais. Azali face aux projecteurs de l'opposition comorienne et surtout l'opinion internationale. Darmanin face à la réalité du Droit de l'Homme et la Justice Française.





COMORES doit être en mesure de contenir son peuple par des infrastructures dignes. Mettons nos efforts sur la santé et épargner le peuple d'être maltraité comme des gens qui n'ont pas un chez-eux au CHM et dans les administrations Mahorais. Il faut comprendre la réalité des choses. Dire que Mayotte est comorienne ne suffit pas. Si c'est le cas, soyez en mesure de protéger leurs intérêts sur place. Et si vous ne pouvez pas, fermez-la au lieu de provoquer les Mahorais. Que vous le vouliez ou pas, ils ont la légitimité de crier halte aux saturations de leurs services. La situation chaotique à Mayotte est partagée entre les deux États. La pauvreté d'un côté qui fait fuir ses habitants en faveur de Mayotte, une politique non adaptée à un territoire hostile de l'autre côté.





Pour certains COMORIENS qui encouragent le chaos à Mayotte, ce n'est pas de leur volonté, mais c'est une forme d'espérance encouragée par la nativité. Ce chaos est une carte de séjour pour les irréguliers. Seulement les conséquences seront immédiates, car lorsque les Mahorais se fâchent, ils ne distinguent pas lorsqu'ils décident de grever devant CHM.





Quant à la diaspora, vous êtes en France. Condamné la France ne suffit pas. Votre part de responsabilité est de faire en sorte que Mayotte soit stable. C'est par Mayotte que nombreux d'entre vous ont passé pour arriver en France. Aujourd'hui, pourquoi encouragez-vous son retour ? Car vous avez passé de l'autre côté donc vous ne voulez pas voir les autres vous rejoindre ? Alors le mieux est de tenir tête au gouvernement comorien pour financer des hôpitaux capable de nous soigner, des écoles à la hauteur, la création d'emplois au lieu de jouer l'hypocrisie. Si vous pensez que tout va bien aux Comores au point d'aiguiller le retour de Mayotte. Alors, vous attendez quoi pour rentrer en premier avant de tirer Mayotte ?





La question de Mayotte ne divisait pas avant. Aujourd'hui, on est à 50/50 et même des grands politiciens osent s'exprimer en faveur du combat Mahorais par rapport à la situation Chaotique du pays. Et si ça continue, je vous le promets, dans 10 ans, ça sera 30 contre 70 en faveur du maintien de Mayotte dans sa colonisation que l'indépendance à la con comme le disait certains Mahorais.





LES PROVOCATIONS, LES DIRECTS, ENCOURAGER, LES JEÛNES QUI S'AIMENT LE KO À MAYOTTE NE NUISENT PAS AUX Mahorais, C'EST UN POISON DANS UNE CITERNE QUI ALIMENTE UNE VILLE. ON NE SAIT PAS QUI VA BOIRE.





Faudel Ahmed Ali