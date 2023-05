Opinion Libre - Azali Assoumani a rendu une copie parfaite lors de son entretien sur France24 et RFI. Il a agit en un véritable chef d'état. Avec sagesse il a donné des arguments très convainquants face aux journalistes ébahis. - Azali Assoumani a rendu une copie parfaite lors de son entretien sur France24 et RFI. Il a agit en un véritable chef d'état. Avec sagesse il a donné des arguments très convainquants face aux journalistes ébahis.





Je n'ai jamais soutenu Azali mais là je dois reconnaître qu'il a agit en grand homme d'État. J'ai confiance en lui sur ce dossier.





Oui le peuple comorien est souverain selon la charte des Nations unies depuis 1975 que cela déplaise aux Mahorais. Nous partageons ensemble la même culture et coutumes, la même religion, la même couleur de la peau et nous sommes africains et fiers de l'être.





La France de par sa politique coloniale a toujours voulu changer ça et n'a jamais réussi à pervertir notre population par le biais de la corruption, du vandalisme, de la débauche (drogue, alcool et prostitution) en essayant aujourd'hui d'introduire le mariage gay à Mayotte à l'encontre de notre foi musulmane.





À travers l'opération Owambuchu la France se ridiculise en incitant la xénophobie et la haine dont aujourd'hui le Rwanda lui pointe le doigt sur son rôle au génocide Rwandais. Les Comores sont toujours un peuple Uni depuis la nuit des temps avant même que la France naisse.





Contre vents et marées, notre peuple a toujours gardé sa foi en Dieu et à ses us et coutumes et toujours résisté à l'influence étrangère quelle soit sémique, perse, arabe, portugaise, malgache et française. L'unité de notre peuple n'est pas négociable ni achetable même si certains parmi nous veulent être français. L'opération Owambuchu est une injure à la France de Victor Hugo et autres grands penseurs français.





Cette France qui lutte dans la Méditerranée contre des vagues d'immigration chez elle en donnant des leçons à l'Italie et à son cheffe de gouvernement ne peut pas à visage découvert agir différemment à Mayotte.





Mayotte est selon Paris le "101eme département français" le plus pauvre et le plus sous développé. Au lieu de développer l'île à l'image de la réunion, Maurice ou les Seychelles elle sème le chaos en créant la haine et la xénophobie au sein d'un même peuple par sa politique d'obscurantisme au lieu de s'atteler sur un programme de développement de Mayotte. Notre foi en Dieu nous guidera à la victoire car nous croyons au souffle d'un vent nouveau au Sahel qui mettra fin au néocolonialisme.





Tadjidine Mohamed