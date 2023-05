« Je me suis entretenu avec le Président Emmanuel Macron à l'Élysée »

Le Président de la République, Azali Assoumani, a échangé avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le Président de la République, Azali Assoumani, a échangé avec son homologue français, Emmanuel Macron.





Les discussions ont essentiellement porté sur la crise née de l'opération de décasages et d'expulsions à Mayotte, et se sont convenus de privilégier le dialogue pour trouver une issue acceptable pour tous et respectueuse des droits de l'Homme, à cette crise.





Les deux dirigeants ont également évoqué les conflits en Afrique et notamment au Soudan et au Sahel. ©️Présidence





« Je me suis entretenu, ce lundi 8 mai, avec le Président Emmanuel Macron à l'Élysée.





Nous avons discuté de la crise née de l'opération de décasages et d'expulsions à Mayotte. Nous nous sommes convenus de privilégier le dialogue entre les deux Gouvernements pour trouver une issue acceptable pour tous et respectueuse des droits de l'Homme, à cette crise. Nous avons également échangé longuement sur les conflits en Afrique et notamment au Soudan et au Sahel. »





Photo : Le président des Comores, Azali Assoumani, à son arrivée à l’Elysée lors de sa dernière visite en France, à Paris, le 11 janvier 2023. EMMANUEL DUNAND / AFP