Phot d'archives

Le président comorien Azali Assoumani a félicité Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection à la présidence de la Turquie dimanche.





«Félicitations Recep Tayyip Erdoğan pour votre brillante victoire qui va nous permettre de poursuivre nos efforts communs, en faveur du rapprochement de nos deux peuples frères, et pour plus de paix, la stabilité et de développement dans le monde.

Congratulations Recep Tayyip Erdoğan on your brilliant victory which will allow us to continue our common efforts, in favor of bringing our two brotherly peoples closer, and for more peace, stability and development in the world.»