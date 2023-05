Des vérités bons à dire sur Mayotte





La député Estelle Youssoufa est libre de renier ses origines anjouanaises et grand-comoriennes, quitte à jeter l'oprobre sur ses ancêtres ou jeter à la mer toute trace de son histoire familiale et personnelle. C'est son droit qu'il faille respecter en pays civilisé et en démocratie. Par contre il n'a pas le droit de polluer les réseaux sociaux avec des propos haineux contre les siens pour des fins politiques.





La France étant le pays des droits de l'homme, un député quelle qu'elle soit sa position politique doit être sensible aux propos xénophobes banalisés y compris la privation de soins médicaux aux gens, sur un territoire sous administration française.





Il est d'autant plus grave de constater que cette député tient également des propos inexacts truffés de contre-vérités pour tromper le peuple français qui ne peut en aucun cas et pour quelque raison que ce soit tolérer ce qui se passe à Mayotte. Peu importe, ce qu'il se passe à 12 000km de la métropole, force est de constater que le peuple n'a jamais été consulté sur l'annexion à la France d'un territoire peuplé d' hommes et de femmes d'une culture afro-arabo-musulmane et ce en violation du droit international qui considère que Mayotte est une île comorienne. Une anomalie sans précédent dans les annales de l'histoire de la décolonisation.





Une victoire de l'extrême droite contrastant avec l'inquiétude des défunts présidents Giscard d'Esting et Mitterand sur la dislocation d'un territoire avec le même peuple et la même culture, qui plus est, un pays ami ayant vocation de tout temps à garder de bonnes relations de coopération dans l'intérêt de la France. Malheureusement, il se trouve que pour des raisons personnelles de la part de certains politiques en quête de voix, la France va hériter d'un peuple qui doit vivre sous perfusions de subventions de la métropole faute de capacité de productions locales. Pire, contrairement aux dires de certaines autorités rien ne peut occulter le fait que la France viole le droit international en annexant Mayotte.





Une vérité que chaque citoyen doit savoir, ensuite il appartiendra à tout un chacun de se faire son opinion personnelle en âme et conscience. Certes, il est facile de se limiter à dire que Mayotte est française car elle est achetée avant les autres îles comme si, il y a un pays au monde qui s'est constitué en une seule fois. Un argument trop léger surtout que Mayotte a abrité la capitale de l'archipel des Comores avant son transfert à Moroni par le colonisateur alors que l'archipel était administré par la France d'où la position de certains politiques français de gauche et de droite contre la partition de ce pays ami.





Si d'éventuelles découvertes de gisements de gaz en mer rendent intéressante l'annexion de Mayotte en plus de sa position stratégique dans le canal de Mozambique, il n'en demeure pas moins que la dispute déjà engagée sur des blocs au large d'Anjouan illustre la gravité de la situation. Ainsi, il paraît indécent voire inhumain et cynique de crier à cor et cris sur tous les médias comme un seul homme, pour montrer la pauvreté d'un peuple, alors qu'on veut en même temps lui priver injustement et par la force et par la ruse d'une source naturelle de revenus capable de sortir de la misère ces gueux tant décriés. Il s'agit des vérités bons à dire sur Mayotte afin de dénoncer la compagne médiatique d'un autre temps rappelant celle des missionnaires et des colonisateurs.





Musbahou Abdou Ada