Communiqué conjoint sur la relation entre la France et les Comores

Communiqué conjoint sur la relation entre la France et l'Union des Comores





M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ont reçu, ce mardi 9 mai 2023, M. Dhoihir Dhoulkamal, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Mahamoud Fakridine, ministre de l'Intérieur, de l'information, de la décentralisation et de l'administration territoriale, et M. Houmed MSAIDIÉ, ministre de l'Agriculture, de la pêche, de l'environnement, du tourisme et de l'artisanat, Porte-parole du Gouvernement de l'Union des Comores.





Les deux délégations ont réaffirmé l'amitié qui lie la France et l'Union des Comores et exprimé leur souhait d'un développement harmonieux de la région sud-ouest de l'océan Indien. Elles se sont engagées à intensifier le dialogue entre la France et les Comores dans la perspective d'un renforcement de la relation bilatérale et de l'apaisement des tensions.





Les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de lutter contre les trafics et contre les passeurs, de coordonner leurs efforts communs pour la sauvegarde des vies humaines en mer et pour la gestion des flux humains entre les îles, y compris par la reprise des liaisons maritimes.





Mme Colonna et M. Dhoulkamal ont également évoqué les priorités de la présidence comorienne de l'Union africaine, en premier lieu sur les questions de paix et de sécurité internationales, avec une attention particulière portée à la situation au Soudan.