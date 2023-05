Les Etats-Unis veulent aider les Comores à devenir fortes et prospères

Rencontre du Secrétaire d’Etat Adjoint Verma avec le Président Comorien Azali





Le texte ci-après est attribuable au porte-parole Matthew Miller :





Le Secrétaire d’Etat Adjoint Richard R. Verma a rencontré à Moroni, Comores, le Président de l’Union des Comores Azali Assoumani. Le Secrétaire d’Etat Adjoint Verma a félicité le Président Assoumani pour son élection à la présidence de l’Union Africaine.





Ils ont discuté notamment de la manière dont les Etats-Unis peuvent s’associer pour une Union des Comores plus fortes et plus prospères, sur la base de notre respect mutuel pour la gouvernance démocratique et de notre engagement commun à faire respecter l’ordre international fondé sur des règles. Les dirigeants ont également évoqué les possibilités pour les Etats-Unis et les Comores de faciliter l’intégration et la coopération régionales afin de relever nos défis communs.