20 agents du Stade Omnisports de Malouzini s'envolent pour une formation en Chine





Les agents du Stade Omnisports de Malouzini s'apprêtent à partir pour une formation de renforcement des capacités en Chine, ce lundi 22 mai 2023. Ce voyage tant attendu avait été initialement prévu pour le samedi 20 mai 2023, mais a été reporté en raison d'un souci technique de dernière minute.





C'est avec enthousiasme et détermination que les agents du stade Malouzini se préparent à cette expérience unique en Chine. Cette formation de renforcement des capacités leur permettra d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances dans le domaine du sport et de la gestion des installations sportives.





Malgré le léger contretemps causé par le report du voyage, les agents du stade Omnisports de Malouzini sont plus que jamais déterminés à tirer le meilleur parti de cette expérience. Ils sont conscients que cette formation en Chine contribuera à leur développement professionnel et renforcera la réputation du stade en tant qu'acteur majeur dans le domaine sportif.





Le Ministère de la Jeunesse et des Sports tient à remercier la République Populaire de la Chine, ses partenaires et sponsors qui ont soutenu cette initiative de formation. Le Directeur Général du Stade Omnisports de Malouzini, Monsieur Taoufik Ahmed Ali a supervisé l'opération des formalités de ses agents :





"Nous souhaitons à nos agents un excellent voyage en Chine et une expérience enrichissante. Nous sommes convaincus qu'ils reviendront avec de nouvelles compétences et idées qui contribueront à l'amélioration continue du stade et de ses activités. Bon voyage à tous !"





Ministère des Sports