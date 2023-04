«Wuambushu ne défend pas les Mahorais mais les intérêts de l’État français». L’opération « Wuambushu » se précise à Mayotte et devrait probablement co



« Wuambushu ne défend pas les Mahorais mais les intérêts de l’État français » : Entretien avec Survie





Avec « Wuambushu », l’État français s’apprête à mener une opération militaro-policière d’ampleur à Mayotte. Riwadi Saïdi de l’association Survie revient dans cet entretien sur les enjeux de fonds de cette opération et sur la relation coloniale historique entre Mayotte, la France et les Comores.





L’opération « Wuambushu » se précise à Mayotte et devrait probablement commencer ce week-end. A grands renforts policiers, le gouvernement prévoit la destruction de quartiers entiers et l’expulsion d’environ 24 000 étrangers, majoritairement Comoriens, en l’espace de deux mois. A quelques jours du lancement de cette opération militaire, Riwadi Saïdi, militante à Survie, revient dans cet entretien sur l’aspect colonial de cette opération et nous éclaire sur les relations historiques entre Mayotte, la France et les Comores.





Révolution Permanente : L’opération « Wuambushu » à Mayotte, pilotée par Gérald Darmanin commencera sans doute dans quelques jours. Des renforts policiers sont déjà arrivés sur place, c’est une opération militaire qui se prépare avec des quartiers entiers qui seront détruits et des milliers de personnes qui vont être expulsées. Peux-tu revenir sur les conséquences probables de cette opération ?





Riwadi Saïdi : L’opération Wuambushu est mise en place par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mers Gérald Darmanin. Cette opération coup de poing consiste à expulser de l’île de Mayotte des milliers de Comorien-ne-s, y compris des enfants, vers l’île d’Anjouan. Il faut préciser que les Comores sont un archipel composé de quatre îles : la Grande-Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. Depuis 1975, un conflit de souveraineté s’opère entre la France, l’ancienne puissance coloniale, et les Comores, État indépendant.





Après le référendum portant sur l’indépendance des Comores, la France procède à une lecture des résultats du référendum île par île afin de justifier son maintien à Mayotte au prétexte que les Mahorais se seraient prononcés contre l’indépendance. Cette décision de l’État français de garder Mayotte a été plusieurs fois condamnée par des résolutions de l’Assemblée générale des Nations-Unies.





L’État français dans sa logique de vouloir conserver son influence aux Comores, déstabilise le pays par le biais de coups d’État menés par des mercenaires dont le plus connu est Bob Denard. L’instabilité du pays entraîne une pauvreté et une absence de structures qui poussent des milliers de Comorien-ne-s à se rendre, par tous les moyens, à Mayotte afin notamment de bénéficier d’un bon système de santé.





Depuis plusieurs décennies maintenant la France fait tout pour empêcher les Comorien-ne-s de se rendre à Mayotte. Et pire, elle considère les Comorien-ne-s des trois autres îles comme étant étrangers à Mayotte. C’est à ce titre qu’elle justifie son opération d’expulsion massive, en prétextant que les Comorien-ne-s doivent être retournés à Anjouan car ils seraient en situation irrégulière à Mayotte. C’est une aberration politique. Les Comorien-ne-s sont chez eux à Mayotte comme en Grande-Comore, à Anjouan ou encore à Mohéli, la France n’a pas à ordonner leur expulsion. Pour nous, cette opération s’inscrit dans un cadre répressif colonial.





Les conséquences seront dramatiques, on parle de centaines de Comorien-ne-s qui seront expulsés quotidiennement. Pour s’y prendre, l’État français va mobiliser des moyens humains et matériels redoutables. La gendarmerie, le RAID, la CRS-8... Des centaines de policiers et gendarmes seront envoyés en renfort. Plusieurs enfants seront retirés des écoles et envoyés du jour au lendemain dans un endroit qu’ils ne connaissent pas. Et les Mahorais seront également touchés, eux aussi habitent les bidonvilles, la France ne fera pas de distinction entre les Comorien-ne-s.





RP : Depuis la sortie officieuse sur l’opération dans le Canard Enchaîné, les députés mahorais Estelle Youssouffa et Mansour Kamardine tiennent des propos xénophobes extrêmement durs qui rappellent la rhétorique de l’extrême droite. De même ils s’attaquent aux «droits de l’hommistes» qui dénoncent l’opération et martèlent que la population mahoraise soutient cette opération. Comment comprends-tu cette mobilisation excessive de ce qu’on appelle « le sentiment mahorais » à la veille de cette nouvelle opération à Mayotte





Riwadi Saïdi : C’est un classique dans l’histoire coloniale et dont la France est une grande habituée : il faut « diviser pour mieux régner ». Déjà pendant la colonisation, l’État français cherchait à mettre en concurrence les Comoriens. En déplaçant la capitale des Comores de Dzaoudzi (Mayotte) à Moroni (Grande-Comore) et en persuadant les Mahorais que les Grands-Comoriens leur volaient leur travail, des premières tensions commençaient à transparaître. L’État français ne s’est pas arrêté là puisqu’à l’indépendance des Comores, la France a essayé de faire croire que parce que les résultats des votes à Mayotte étaient différents de ceux en Grande-Comore, les Mahorais ne se sentaient pas Comoriens. C’est ainsi qu’est né le récit complètement fictif que les Mahorais ne sont pas Comoriens ou encore que Mayotte aurait une histoire particulière avec la France au prétexte qu’elle aurait été la première des quatre îles à être colonisée par la France. Donc vous voyez, ce genre de discours remonte au temps des colonies.





Ensuite, il faut rétablir des évidences qui n’en sont pas. De quelle population mahoraise parle-t-on ? Il y a des Mahorais comme ces deux députés qui soutiennent l’opération mais il y a aussi d’autres Mahorais qui n’ont pas une aussi grande visibilité médiatique que ces deux-là qui ne soutiennent pas l’opération. Et puis, le fait que l’opération soit soutenue ou pas par les Mahorais ne la rend pas moins légitime, de même qu’une ratonnade dans un quartier ne serait pas plus acceptable si elle était soutenue par ses habitants. On parle de milliers de personnes qui seront expulsés violemment de chez eux, qui verront leurs habitations détruites et qui perdront tous leurs repères car envoyés dans un endroit qu’ils ne connaissent pas. C’est très grave. Si l’insalubrité des habitations importe autant, qu’on les reloge dans les bonnes conditions. L’expulsion n’est en rien une solution.





Enfin il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas les Mahorais qui imposent l’expulsion des autres Comorien-ne-s dans l’agenda politique. Le premier responsable de cette opération, c’est l’État français. C’est lui qui décide de mener ou non ce type d’opération. C’est lui qui a la compétence et les moyens de déployer cet arsenal policier et militaire. Si demain la totalité des Mahorais s’opposaient à l’opération, l’État la mènerait quand même. À Mayotte, ce ne sont pas les Mahorais qui décident. Il ne faut pas déresponsabiliser l’État français dans cette affaire car l’État ne fait pas cette opération pour les Mahorais, il la fait pour protéger et défendre ses propres intérêts.





RP : Cette opération questionne l’histoire des rapports entre Mayotte, la France et les Comores. L’instauration du visa Balladur entre Mayotte et le reste des Comores en 1995 a marqué un tournant. Depuis, les politiques répressives en matière d’immigration et les mesures d’exception coloniale n’ont eu de cesse d’être renforcées par les gouvernements successifs. Saïd Bouamama parle de « production d’un flux migratoire structurel » vers Mayotte largement lié à la présence française dans la région. En quoi cette opération s’inscrit dans cette logique ?





Riwadi Saïdi : Ce qui est sûr, c’est que « Wuambushu » ne dissuadera pas les Comoriens de venir à Mayotte. Tant que Mayotte bénéficiera d’infrastructures sanitaires meilleures qu’à Anjouan, Grande-Comore et Mohéli, les Comorien-ne-s les plus démuni-e-s continueront de se déplacer à Mayotte pour se soigner. D’ailleurs, Mayotte n’est pas le seul endroit de la région où les Comorien-ne-s vont pour se soigner, ceux qui ont le plus de moyen vont en Tanzanie par exemple. Mais Mayotte est accessible pour celles et ceux qui ont le moins de moyens financiers notamment car elle se situe à quelques dizaines de kilomètres d’Anjouan, elles appartiennent au même archipel.