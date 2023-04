Viens à Koimbani, je t’y ramène autrement…Koimbani est lié à la capitale Moroni par la plus courte des​ routes nationale, à l'est de Ngazidja. C'est l

[...] Tu veux aller à Koimbani ? Suis-moi alors, je t'y ramène. Fais ton choix d'itinéraire ou laisse-moi t'en trouver plusieurs chemins mais qui t'y mènent sans peine, aucune.





Emprunter le chemin le plus long ? celui lié à son histoire propre ? à l'histoire régionale imprégnée dans l'héroïsme du trio Masimu-Mtala-Hamadi Patiara ? Ou bien y aller par le chemin de l'histoire nationale vue des Sultanats et des Hinyas ? Ou encore le chemin le plus direct qui passe par les routes nationales RN ? L'intérêt de ce choix, le dernier est qu'il nous permet de découvrir aussi toute l'île au sabot, à travers ses routes nationales RN. - tu es prêt(e) ?​ Ou plutôt êtes-vous prêts ? - Oui ! - Allons y. C'est parti !





KOIMBANI VU DES ROUTES NATIONALES (RN) ET DES CAPITALES RÉGIONALES





Les routes nationales principales, au niveau de Ngazidja sont 4 : la route nationale 1 RN1, la route nationale 2 RN2, la route nationale 3 RN3 et la route nationale 4 RN4.





La RN1 prend son départ au nord de l'île depuis Memboiboini dans le Mitsamihouli. Elle traverse le nord-ouest de Ngazidja en passant par les régions de Mitsamihouli, Mitsamihouli Mdjini, la capitale, Ntaouenu Canton du Mboudé, Ntsoudjini, Itsandra-Mdjini et toute l'Itsandra, puis Moroni la capitale nationale. Cette nationale 1 cède le relais circulaire à la nationale 2 RN2, au niveau de Mdé Bambao.





La RN2 assume ce relais en traversant le sud de l'île, passant par Mitsoudjé et sa région de Hambou et une grande partie du sud, car elle ne s'arrête qu'à Nioumadzaha Mvoumbari où elle embrasse la RN3, après avoir traversé la ville de Foumbouni. Vous vous demandez, peut-être, - où en est-on avec la RN3 ? - On y est en fait.





La Nationale 3 est au contact de la N2 à Nioumadzaha, traversant d'autres localités du Grand Mbadjini, notamment le Domba, puis la région de Dimani et Mtsangadjou la capitale, ensuite le Washili où dorment des vaillants guerriers, le trio Masimu-Mtsala-Hamadi Patiara (On y reviendra un peu plus loin), une région de Washili où la magnifique plage perle de Chomoni fait tourner et tordre les têtes des éphémères passants.





Cette route nationale 3 continue son bon chemin, tout droit vers Hasseindje lieu mythique du serpent familial du Marouini et des intellectuels avérés. Suivra Mtsamdu Mbwani M77 de Idjimba Shari figure emblématique féminine régionale. Cette RN3 longe ensuite vers Itsinkudi ho Kingini-Mbwani, Wana Shime, la deuxième ville régionale connue aussi pour ses richesses et sa densité démographique.





C'est cette même chaussée qui longe jusqu'au point zéro de la Nationale 1 au nord, en traversant plusieurs localités du Hamahamet dont Mbéni-Yangoma, la capitale et le Mboikuwu avec Chezani Chef-lieu. Et Koimbani dans tout ça ? Vous auriez compris que durant notre long tour de l'île par les 3 axes routiers empruntés, on n'a pas évoqué Koimbani. Mais rien d'anormal !





Koimbani est lié à la capitale Moroni par la plus courte des​ routes nationale, à l'est de Ngazidja. C'est la RN4. Elle prend son départ à Moroni Daché, au croisement des chaussées menant vers Mavingouni, Wunkazi et Mvouni. Cette route, comprenez bien, part de ce point de croisement et traverse l'Ouest de Dzahani la Tsidjé, longeant alors jusqu'à Salimani, encore tout droit vers le rond-point de Bahani, puis droit aussi jusqu'à l'hôpital de Koimbani.





Avant de progresser, nous vous apprenons de même, car on sait, vous ne l'auriez peut-être pas su (On y prête rarement attention, Muhimu rende), la route qui traverse Dzahadjou, Zipvandani et Ntsudjini capitale d'Itsandra et d'où est natif le Sultan Msafumu, c'est une route régionale RR101.





La RN4 continue alors son trajet qui devient trop long (pourtant trop court avec 20 km de Moroni), assez pénible entre Bahani et Itsundzu (car délabrée), et prend fin au rond-point de GTE, au niveau de l'hôpital. Sur place, elle vous laisse le libre-arbitre de continuer encore tout droit pour vous plonger dans le fin fond de Koimbani par la RN4B ou prendre la deuxième à gauche du rond-point GTE par la RN4A pour revisiter Itsinkudi, mais cette fois, en passant par Hambou-Oichili de Mla Mbavu Wenyi le Bwanyisa. Ces deux axes secondaires A et B croisent tous les deux, et c'est une logique, la Nationale 3 à deux niveaux dont l'un à Itsinkudi et l'autre, à la Place Mutuelle​ ​ devenue actuellement zone de concassage de notre frère​ Mhoutar.





KOIMBANI VU DU DIMANI ET DU WASHILI





Longtemps et continuellement connu pour son passé lié aux Trambwé, dont le dernier fût roi, poète, philosophe et grand orateur, Koimbani-Oichili, est situé au centre-est de Ngazidja. Il est le Chef-lieu de la région Washili connue pour être l'endroit où dorment les héros Massimu, Mtsala et Hamadi Patiara. Ces trois personnages historiques sont abattus, le 30 août 1915 par l'armée coloniale lors d'un long combat de lutte contre le paiement des impôts et le mépris des colons.





Ils sont tombés sous les balles de l'armée coloniale.​ L'île était embrassée dans un contexte de soulèvement dans le Mboudé contre les colons, leurs mépris vis avis des populations qui refusèrent, un moment donné de payer le CODI. Dans les régions de Dimani et Washili, il fallait compter sur le trio Masimu-Mtsala-Mmadi Patiara, vaillants guerriers pour se joindre à la cause initiée et lancée par le Mbudé.​





C'est dans une lutte acharnée contre des tirailleurs sénégalais dépêchés depuis Madagascar que ces héros régionaux ont trouvé la mort. Ils reposent aujourd'hui sur leur scène de crime, près de Sambamadi et Shamdro dans le Washili. Cette zone située dans la commune regroupée du Washili-Yadju dont les maires qui se sont succédé sont : Said Abdallah Ouesseine, Moindzé Youssouf, Salim Bourhane et l'actuelle maire, Mme Zaoudjati Saandi.





Koimbani a été l'une des rares ville à avoir eu un maire en 2000, bien avant la mise en place officielle des communes. Cet ancien maire à qui on implore Allah pour Sa bénédiction fût Ali Abdoulhamid (Papa Tahia).





