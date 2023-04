Une opposition violente d'un côté et un pouvoir autoritaire de l'autre. La jeunesse Comorienne est sommée de se taire et de ne pas pouvoir construire.



UNE OPPOSITION VIOLENTE D'UN CÔTÉ, UN POUVOIR AUTORITAIRE DE L'AUTRE





La jeunesse Comorienne est sommée de se taire et de ne pas pouvoir construire son développement personnel.





Rien n'est moins banal pour un pays comme le nôtre qui traverse ces 26 dernières années dans l'instabilité politique et dans la remise en question de l'institution démocratique, tant les coups d'État et la dictature sont encore d'actualité.





Ce qui est très préoccupant aujourd'hui pour l'avenir du pays et surtout pour une jeunesse qui semble s'instruire mais qui ne se manifeste pas, c'est l'existence de l'autoritarisme du côté du pouvoir et de la violence du côté de l'opposition, soi-disant. Le peuple comorien est pris en étau et la jeunesse en particulier, mise à la marge.





En principe, dans les démocraties dîtes consolidées, il y a le pouvoir légitime et accepté, ce qui n'est pas le cas chez nous. Pourtant le pouvoir en place non accepté par une opposition qui d'ailleurs, n'est même pas reconnue en tant que tel selon la loi sur le statut juridique des partis politiques aux Comores adoptée et promulguée en 2013 par le président Ikililou et entrée en vigueur sous le régime Azali, possède une forte légitimité internationale et partage l'appréciation de l'opinion publique interne. Avec un président très politiquement affaibli et une opposition désorganisée et fracturée de manière irréconciliable, les Comores restent orphelins et le " sauve qui peut" y impose sa loi.





Pourquoi la jeunesse Comorienne reste ainsi bouche bée, abasourdie et hypnotisée pendant que sa sœur du continent se manifeste pour une Afrique moderne, démocratique, libre et prospère en commençant par mettre la pression sur les dirigeants de leurs pays respectifs ? Le maux du continent fait toujours mal à nos pays et nul n'est épargné.





Réveillez vous de façon intelligente et Pacifique , développez votre personnalité et sortez de ce spiral immobilisme car vos Comores ne doivent pas compter sur ces profiteurs matérialistes pour se décoller.





Prenez l'exemple de ce qui se passe actuellement à Mayotte : nos frères et sœurs, nos tentes, nos oncles sont traités de manière inhumaine et dégradante avec leurs enfants en bas âges sous le commandement de la France, sans qu'aucune déclaration officielle n'a été faite de la part du président et son gouvernement, mais à leur place, ce sont des ONG de protection des droits de l'homme et des associations étrangères qui se sont exprimées sur ce sujet ultra sensible.





Non plus du côté de l'opposition, soi- disant , elle ne s'exprime pas sur un sujet qui nous concerne tous et qui touche l'opinion internationale, à part le parti "Orange" et le mouvement yaroibi-oummat. Vous voyez bien que ce sont des obsédés du pouvoir qui n'ont rien à voir avec la réalité patriotique. Ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse c'est la dite affaire Nazra qui est entre les mains de la justice afin de tenter désespérément de décrédibiliser Azali et son gouvernement.





Demandez-vous pourquoi le gouvernement comorien fait la sourde oreille comme si de rien n'était sur cette affaire dite de " wuambushu"? Quand la France veut violer les droits de l'homme, elle se sert de Mayotte comme bouclier pour le faire contre les comoriens chez eux. Ainsi, la France est -t-elle 'mieux placée pour donner une bonne leçon de droit international en matière de protection des droits de l'homme à la Russie ? Cette dernière viole le droit international sur l'Ukraine et la France le fait pareil à Mayotte sur les Comoriens, osons le dire sans langue de bois..





Sachant que la France n'est pas la meilleure élève en matière des droits de l'homme, avec 728 condamnations par la cours de Strasbourg soit le 4ème sur 48 Etats membres le plus condamné derrière la Turquie, la Roumanie, et la Russie. C'est quand-même décevant pour celui qui a initié la déclaration des droits de l'homme et des citoyens en 1789, dont la valeur constitutionnelle est reconnue en 1971 par le conseil des Sages ( Conseil Constitutionnel), et dont les dispositions font partie du droit positif français, et se place au plus haut niveau de la hiérarchie des normes juridiques en France.





Et pourquoi le président en exercice de l'Union africaine et président des Comores reste inaudible ?

Pourquoi l'opposition, soi-disant, ne s'empare que d'une affaire en cours de procédure judiciaire ? La fameuse affaire Nazra ? UN SAUVE QUI PEUT !!!





Il faudra que la jeunesse se fasse entendre en se référant à la belle phrase du président américain de l'époque Roosevelt qui dit " il est dur d'échouer mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir". La jeunesse Comorienne doit toujours garder à l'esprit que sa propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre . Cela étant dit, tout dépend de sa volonté de faire et d'avancer avec confiance dans la direction de son rêve pour que dans l'avenir, elle ait un succès inattendu dans la vie ordinaire.





C'est donc le moment où jamais de se faire entendre à quelques mois des élections présidentielles. Occupez les espèces publiques et médiatiques de votre propre façon et non celle de l'opposition extrémiste, agressive et violente. Construisez un projet de société sur mesure, pourquoi pas, correspondant à vos aspirations. C'est la boîte à outils que vous allez mettre en vente et je vous promets, vous le vendriez chère car on n'est jamais mieux servi que par soi -même.





Par Salim, SG du mouvement Yaroibi-oummat