Offre d'emploi : Le PNUD Comores recrute !

Description des tâches







Le/La coordinateur (ice) national (e) de projet sera chargé de la gestion globale des activités du programme, en veillant à ce qu'un plan de travail et un budget appropriés soient élaborés et mis en œuvre. Il/Elle sera responsable de la gestion administrative quotidienne et de la mise en œuvre du portefeuille d'assurance/de financement des risques dans le pays, avec l'appui de l'unité de programme du bureau pays et sur le plan technique, du conseiller régional IRFF pendant toute la durée du programme. Le/La coordinateur (ice) travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes nationales et dirigera la planification et l’animation des ateliers et d'événements, assurera la liaison avec le secteur de l'assurance en travaillant sur les initiatives de l'IRFF au niveau national, y compris la réalisation d'une diligence raisonnable sur les partenaires locaux, le suivi national, l'évaluation et les rapports.





Le/la coordinateur (ice) national (e) du projet veillera à ce que les mécanismes de mise en œuvre, tels que le comité directeur national et les groupes de travail techniques, soient établis et se réunissent régulièrement, à ce que tous les ateliers, les études techniques et autres activités prévus soient organisés dans les délais impartis et à ce qu'ils répondent aux normes de qualité attendues.

Il/elle devra assumer spécifiquement les responsabilités suivantes :

Gestion

Soutenir le bureau de pays dans l'identification, la sélection et la supervision des consultants et experts nationaux, en étroite collaboration avec le conseiller régional IRFF;En consultation avec le bureau de pays du PNUD et l'équipe mondiale de l'IRFF et avec le soutien des spécialistes régionaux, élaborer/réviser le plan de travail et le budget et soumettre les projets de plan de travail/budget à temps pour le processus de révision budgétaire semestriel (30 juin et 31 décembre de chaque année) ; Aider le bureau de pays à tirer parti du travail des experts et des institutions nationales pour s'assurer que les résultats sont livrés à temps, dans les limites du budget et selon des normes de qualité élevées;

Organiser tous les ateliers pertinents du projet de manière consultative, en impliquant une grande variété de parties prenantes du financement de la biodiversité, y compris le gouvernement, le secteur privé, le secteur informel, les ONG, les donateurs et le milieu universitaire ;

En consultation avec le bureau de pays, discuter avec les partenaires gouvernementaux et d'autres parties prenantes clés de l'établissement d'un comité de pilotage national (ou d'autres structures de pilotage pertinentes) et assurer le suivi de l'établissement officiel et de la convocation régulière du comité, faire de même pour tout autre mécanisme de coordination proposé, et rédiger des rapports de réunion ;

Assurer l'identification en temps opportun des risques de mise en œuvre au niveau national et leur communication à l'équipe mondiale de l'IRFF ; Organiser des réunions mensuelles avec le bureau pays et le spécialiste régional IRFF.

Rapports/Communication/M&E

Informer le bureau de pays de tout retard dans la livraison des livrables par rapport au plan de travail et informer le spécialiste régional des problèmes rencontrés et Assurer l’élaboration des rapports et l'évaluation du projet au niveau national, en rédigeant des rapports mensuels et trimestriels qui seront examinés par le spécialiste régional et soumis à l'équipe mondiale IRFF.

Préparer le rapport de l'atelier de lancement et les rapports de tous les ateliers techniques et Rédiger des notes d'information, des études de cas, des communiqués de presse, des articles sur le Web et d'autres produits médiatiques, selon les besoins.

Aider à la recherche, rédiger et fournir des contributions pertinentes aux rapports techniques, le cas échéant et Examiner tous les produits livrables au niveau national pour en assurer la qualité et la cohérence avec la méthodologie IRFF.

Principaux résultats attendus

Plan de travail et budget détaillé de l'IRFF approuvé par tous les partenaires clés.

Comité national de pilotage mise en place et opérationnel.

Tous les consultants et prestataires de services respectent le calendrier, tandis que les relations de travail avec le CO sont clarifiées et efficaces.

Des lignes de communication et des méthodes de travail convenues et fonctionnelles.

Rapports et mises à jour fournis au PNUD, au gouvernement, à l'IRFF, etc.

Les activités planifiées sont exécutées dans les délais et selon les normes de qualité requises.

Tous les ateliers sont organisés selon le plan de travail et bien documentés.

Les contributions techniques aux rapports de synthèse et aux notes d'orientation, selon les besoins.

Processus de transformation global (sensibilisation du gouvernement, comité de pilotage, etc.)