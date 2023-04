« Le président Azali accorde une place importante à la responsabilisation des jeunes...»

Rencontre entre le Parti CRC et la Coordination d'Itsikoundi





Le 1er avril 2023 lors de leur déplacement à Itsinkoudi (Washili) pour répondre à l’invitation du Sultan Abdoulanziz, de nombreuses personnalités politiques de la CRC parmi lesquelles le Conseiller privé du Président, Nour El Fath Azali, le Délégué chargé de la défense, Youssouf Mohamed Ali, et des membres du gouvernement ont eu l’occasion d’échanger avec la jeunesse de washili.





Devant un parterre de ténors du parti, tous réunis en son honneur, Sultan Abdoulanziz, a justifié l’objet de cette rencontre. «J’ai voulu inviter l’ensemble des ténors du parti CRC ainsi que certains membres du gouvernement , à Washili pour leur présenter aux jeunes de cette ville, de cette région afin de leur faire comprendre qu’ils peuvent s’en inspirer et prendre la relève de leurs aînés. C’est un moyen pour moi, de susciter une source majeure d’inspiration, faire des émules partant, d’augmenter vertus et talents, au sein des jeunes », dit-il.





Sultan s’est adressé également aux hommes politiques pour attirer l’attention sur le danger qui guette le parti CRC. « J’ai un message au secrétaire général du Parti CRC, Youssoufa Mohamed Ali », dit-il, « Il faut admettre que nous n’avons plus de pouvoir, mais au contraire, nous sommes en train de le conquérir. À chacun, d’abandonner les querelles internes, de se mettre en ordre de bataille », alerte-t-il.





À cette sonnette d’alarme, le jeune Conseiller privé du Président répond : « J’ai fait exprès de citer le ministre de l’Intérieur, Fakri Mradabi, le Ministre de l’Économie numérique, des Postes et Télécommunications, Souef Kamalidini, le Délégué à la défense, et secrétaire général de la CRC, Youssoufa Mohamed Ali, le Directeur général de la Sonelec, Mohamed Soilihi Djounaid, l’ancien Ministre des Finances, Saïd Ali Saïd Chayhane, le Directeur de cabinet, Omar Mgomri, le Ministre des Finances, Mzé Abdou, et tous les ténors du gouvernement et de la CRC. Je tiens à rassurer qu’il n’y avait jamais de dissensus dans notre parti. S’il y en avait, il est aux oubliettes. Désormais, fini les querelles de clocher, fini les débats d’arrière-garde et fini les chicanes intestines. Ce soir, nous sommes tous unis par notre foi en une même vision, celle du Président Azali Assoumani».





Soucieux d'accompagne le développement local, Nour El Fath a annoncé lors de sa rencontre avec les jeunes avoir fait un don consacré au financement de l’éclairage public.





À cette occasion, il a rappelé aux jeunes qu’occuper des postes est très important. « Mais il faut sensibiliser les jeunes et les inciter aux opportunités d’investissement économique et d’entrepreneuriat, qui sont tout autant des leviers de croissance et de prospérité économique. »





Convaincu que certaines décisions publiques ont une incidence sur la vie quotidienne des jeunes, Nour El Fath appelle les jeunes à s’engager pour façonner le monde futur, et il précise que « le président Azali accorde une place importante à la responsabilisation des jeunes dans le processus de développement, en témoigne les nombreuses nominations à des postes de direction dans les entreprises et administrations publiques. »





Enfin, le Conseiller privé du président invite les jeunes à ne pas manquer la dernière marche. Sur ce, il estime que « nous devons réunir trois conditions, la stabilité politique et économique. Les deux objectifs ont été atteints. Aux jeunes de remplir la mission de la stabilité sociale. Héritiers d’une vision, des programmes stratégiques et un leader fort, nous n’avons pas le droit de rater le rendez-vous historique. », a-t-il préconisé.





Au cours de son allocation, le Secrétaire général du Parti CRC Youssoufa Mohamed Ali a remercié Sultan Abdoulanziz et sa famille, ainsi que les populations de Washili pour leur accueil et leur hospitalité légendaire, et rajoute que « les précédentes interventions ont évoqué que nous sommes, à la veille des batailles électorales. J’appelle à l’unité et au rassemblement. Il ne faut pas céder aux sirènes de mauvais augure qui nous font traiter des noms d’oiseaux. Ces différentes rencontres ont un fort impact et constituent un haut lieu de retrouvailles et de rassemblements empreints d’intenses moments de joie partagée, et de discussion. »





Ces derniers temps, le Parti CRC a multiplié les échanges sur des thèmes proches des préoccupations des jeunes en lien avec les politiques publiques. ©CRC