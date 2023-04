La diplomatie Comorienne n'est - elle pas un model dans le continent Africain ? L'élégance des Diplomates Comoriens dans les plus puissants du monde r



L'élégance dans la Diplomatie Comorienne !





L'élégance des Diplomates Comoriens dans les plus puissants du monde rayonnent notre pays en conformité de leurs accréditations, au cadence de la tradition, à l'image et au respect pour préserver les intérêts de notre chère Nation.





Très codé à l'éthique du monde diplomatique, ces diplomates travaillent en concert pour un objectif de préserver les intérêts de notre pays dans le monde.





Certainement, le trio de diplomates dans les plus puissantes nations influentes en Afrique en l'occurrence Docteur Maoulana Charif à Pékin, Mohamed Chatur El Badaoui à Bruxelles et Hamada Hamadi à Paris ont fait preuve des diplomates chevronnés en la matière pour que la Chine, la France et la Belgique couronnent la candidature unique de l'Union des Comores à la présidence tournante de l'Union Africaine.





Pékin, Bruxelles et Paris éliminent les obstacles, traçant une autoroute pour l'honneur, la gloire du peuple et de la nation Comorienne.





Notre pays, l'Union des Comores, pour la première fois de l'histoire préside l'Organisation de Cinquante Quatre Etats membres de l'Union Africaine. Une fierté d'un peuple !





Les fidèles lieutenant de son excellence le Président Imam Azali Assoumani Boinaheri font la fierté d'un Pays en image, action, Comportement et persuasion dans l'Orchestre des Nations et dans le monde diplomatique. Cette marque de fabrique de diplomates de la République confirme l'autorité , asseoir la notoriété et le respect de notre pays dans l'échiquier mondial





Le président de l'Union Africaine, Son excellence Imam Azali Assoumani Boinahéri dans sa posture se place au dessus de la mêlée pour que l'Afrique soit entièrement respecté, un Continent respectueux , beaucoup plus pesé dans le processus de prise de décision dans ce monde moderne.





Fin de France - Afrique, fin de pillage de ressources Africaines pour que réellement le destin de l'Afrique soit entièrement aux mains des Africains. L'Afrique aux Africains !





Cette lourde responsabilité à l'image de notre pays et du peuple Comorien est un challenge pour notre jeune Nation dans les perspectives d'avenir du continent Africain.





L'expertise des Comoriens en matière de la démocratie à la comorienne peut réajuster dans certains pays pour l'apaisement et la stabilité.





La diplomatie Comorienne n'est - elle pas un model dans le continent Africain ?





La démocratie à la comorienne ne sera - t-elle un model de référence et de réajustement pour des solutions politiques aux conflits dans les pays Africains ?





Gloire à la Diplomatie Comorienne!





Salama Yatru Ndejema.





Abdou Mohamed Abdou