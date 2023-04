Le Président de la République, SEM Azali Assoumani, a reçu en audience Monsieur Gianni Infantino, Président de la Fédération Internationale de Football (FIFA). Le Président de la République, SEM Azali Assoumani, a reçu en audience Monsieur Gianni Infantino, Président de la Fédération Internationale de Football (FIFA).





En visite de travail aux Comores, le Président de la FIFA, accompagné d’une forte délégation, dont l’ancien international français et champion du monde 1998, Monsieur Youri Djorkaeff, a évoqué avec le Chef de l’État des perspectives de développement du football dans l’archipel.





Au cours de la rencontre, le Chef de l’État a souligné ceci : « En tant qu’État insulaire, le Gouvernement a fait du football une priorité nationale, car il constitue le lien et le ciment qui lie l’ensemble de l’archipel. L’équipe nationale rassemble des footballeurs originaires des 4 îles, elle constitue un modèle de réussite pour la jeunesse comorienne, et participe à son éducation et à son épanouissement. L’accompagnement de la Fédération par le Gouvernement a aussi un impact positif en termes de visibilité des Comores grâce aux performances de l'équipe nationale ».





A l’issue de la rencontre, Monsieur Gianni Infantino a déclaré ce qui suit : « J’ai été reçu par un grand passionné et fan de football. Nous avons parlé de football masculin et féminin, d’infrastructures et de comment faire grandir le football dans ce magnifique pays. Nous avons évoqué les terrains à construire et/ou à réhabiliter dans le trois îles, mais aussi de l’académie qu’on a inaugurée ce matin et du rôle que le football peut jouer dans l’éducation. Nous resterons en contact, afin d’unir nos forces, et travaillerons pour allouer plus de subventions et intensifier nos programmes pour la jeunesse comorienne ». ©️Beit-salam