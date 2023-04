Effondrement d'un immeuble à Marseille : les secours tentent de retrouver des victimes sous les gravats

Un immeuble d'habitation s'est effondré dans le 5e arrondissement de la cité phocéenne (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche. Un important incendie sous les décombres a été éteint, mais les opérations de secours restent très délicates. Un immeuble d'habitation s'est effondré dans le 5e arrondissement de la cité phocéenne (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche. Un important incendie sous les décombres a été éteint, mais les opérations de secours restent très délicates.





"Nous pensons qu'il y a entre quatre et une dizaine de personnes sous les décombres", a déclaré dimanche 9 avril à la mi-journée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après l'effondrement d'un immeuble d'habitation de quatre étages rue de Tivoli, dans le centre de Marseille (Bouches-du-Rhône). Un premier bilan très provisoire faisait état dimanche matin d'au moins cinq blessés légers dans les immeubles voisins, dans ce quartier central de la Plaine, un secteur résidentiel et connu pour ses restaurants, ses bars et sa vie nocturne. Jusqu'aux environs de 16h30, les recherches étaient impossibles à cause d'un important incendie présent sous les décombres. Elles ont pu débuter avec les équipes cynophiles, selon le journaliste de franceinfo présent sur place, Jean Chamoulaud. Suivez notre direct.





Les causes du sinistre encore inconnues

Gérald Darmanin, qui était accompagné du maire de Marseille, Benoît Payan, a confirmé qu'"une déflagration très importante est probablement la cause de l'effondrement de l'immeuble" du 17 rue de Tivoli dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure du matin. Benoît Payan a lui déclaré "qu'il y avait une très forte odeur de gaz" dans la nuit, insistant toutefois sur le fait qu'il fallait rester prudent sur les causes de cette catastrophe et "attendre les conclusions de la police judiciaire".





Un autre immeuble s'est effondré

Le numéro 15 de la rue de Tivoli, partiellement endommagé lors de l'effondrement du numéro 17 intervenu durant la nuit, s'est effondré à son tour en début de matinée. Le numéro 19 est, lui aussi, fragilisé. "Ce qui est plutôt favorable, c'est que les appartements des numéros 15 et 19 ont été très rapidement évacués de leurs occupants, notamment avec une échelle qui a permis de récupérer huit personnes qui s'étaient réfugiées sur le balcon", a détaillé le commandant des opérations de secours dimanche matin.





Des dizaines d'immeubles évacués

Pas moins de 33 immeubles ont été évacués dimanche dans le quartier de la Plaine, a précisé le maire Benoît Payan en début d'après-midi. Selon le ministère du Logement, 179 personnes ont été évacuées. La plupart d'entre elles ont été prises en charge et ont pu se reloger chez des proches, selon Le Parisien. Trois d'entre elles ont été mises à l'abri par la ville dans un hôtel, précise France 3 Paca.





Un numéro d'urgence mis en place

Pour les personnes directement concernées, un numéro d'urgence a été mis en service (04 91 55 11 11). Un centre d'accueil a été ouvert au 110 boulevard de la Libération, dans le 4e arrondissement..





Une enquête ouverte pour "blessures involontaires"

"Les premiers éléments font état d'une explosion suivie de l'effondrement de l'immeuble ayant entraîné dans sa chute une partie des immeubles adjacents du 15 et du 19 de la même rue [de Tivoli]", a précisé le parquet de Marseille dans un communiqué.





