De quel camp se range Maître Mzimba Ibrahim ?





Quand une personne ordinaire, d’une intelligence moyenne, tient publiquement des propos dénués à la fois de sens juridique que politique, nous les tolérons par le silence, parce que nous pouvons très bien comprendre, qu’en vue de ses capacités, son regard d’ensemble puisse être limité ou son raisonnement erroné.





En revanche, la parole d’un incontestable intellectuel, ancien ministre des affaires étrangères, grande figure politique du pays et ténor du barreau, celle-là ne peut être une sortie hasardeuse. Elle est réfléchie, structurée , sciemment orientée.





Et en cela, les propos tenus par Maitre Mzimba sur Fcbk FM, concernant Mayotte, trahissent ouvertement la ligne de défense des intérêts comoriens, et prêtent le doute sur son ralliement aux intérêts de la France. Clairement, il soutient l’idée d’une Mayotte française, qu’elle a droit à un statut différent des autres îles parce qu’elle aurait fait ce choix, et que c’est ainsi , nous devons l’accepter.





Drôlement, ce même discours est identiquement propagé par Estelle Youssouffa, qui est, selon Mzimba lui-même, « une sous-femme, ennemie des Comores etc », Bref, soit-il.





Mais arrêtons nous un peu sur votre raisonnement. D’abord ne nous infantilisez pas maître. Parce qu’ au-delà des diverses identités communes entre Mayotte et les autres îles, que vous reconnaissez heureusement, sa « commorianité » est acquise également juridiquement. N’oubliez pas que le vote mahorais pour l’indépendance de 1974, n’avait pas à être isolé du vote des 3 autres îles.





Or, c’est delà où remonte le premier péché. L’indépendance était demandée à l’ensemble des 4 îles pour un comptage unique des résultats. Et vous savez très bien que le OUI l‘a emporté dans l’ensemble, il devait être respecté. C’était cela l’engagement de la France envers l’élite comorienne. De là, d’aucun n’est dupe que la France s’est servie du vote Mahorais, isolement, pour trahir son accord de départ et se maintenir de force dans nos îles.





Le problème entre Mahorais et comoriens d’autres îles aurait été résolus depuis longtemps si la France avait respecté notre choix et plié bagage depuis. Les comoriens dans leur nature, savent toujours se parler, se retrouver. Mais le colon a subtilement exploité les incompréhensions, nourries les haines, érigé un mur de rejet de l’autre. Aujourd’hui, son idéologie parvient même à atteindre des esprits géants de nôtre pays , des gens comme vous maître, et j’avoue que c’est particulièrement décevant. Soit vous jouez les pions, soit vous reconnaissez un dérapage et vous vous excusez. J’espère que vous vous tiendrez du côté des vôtres.





SIRADJI DDINE MOHAMED ABDOULWAHID