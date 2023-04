Crise à Mayotte : Déclaration de l'ONG Waraba d'Afrique

APPEL A LA TOLÉRANCE, LA FRATERNITÉ ET LA PAIX DANS LES ILES DE L’ARCHIPEL DES COMORES ET DANS LA RÉGION OCÉAN INDIEN







C’est parce que les îles de l’archipel des Comores et les autres territoires de l’Océan Indien et d’Afrique ont en général un destin commun que l'ONG Waraba d’Afrique, en partenariat avec d'autres organisations de la société civile africaine, s'associe à l'appel et à la préoccupation de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme(France) qui, suivant son avis du 17 Mars 2023, estime, à juste titre, que l’opération de la police française ayant pour objet le démantèlement des habitations de fortune des comoriens venant des autres Iles de l’archipel et leurs expulsions massives prévue à Mayotte «ne pourra qu'engendrer des troubles majeurs à l'ordre public à Mayotte et un impact sur la stabilité des Comores» et sans doute dans d'autres pays de la sous région. C’est parce que les îles de l’archipel des Comores et les autres territoires de l’Océan Indien et d’Afrique ont en général un destin commun que l'ONG Waraba d’Afrique, en partenariat avec d'autres organisations de la société civile africaine, s'associe à l'appel et à la préoccupation de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme(France) qui, suivant son avis du 17 Mars 2023, estime, à juste titre, que l’opération de la police française ayant pour objet le démantèlement des habitations de fortune des comoriens venant des autres Iles de l’archipel et leurs expulsions massives prévue à Mayotte «ne pourra qu'engendrer des troubles majeurs à l'ordre public à Mayotte et un impact sur la stabilité des Comores» et sans doute dans d'autres pays de la sous région.





Effectivement, comme le reconnaît la CNCDH, «la réponse à apporter à la crise qui prévaut à Mayotte n’est pas simplement juridique mais bel et bien politique» Elle n’est pas militaire non plus. Si elle fait appel au gouvernement français pour promouvoir une nouvelle dynamique prenant en compte le contexte d’exception mais dans une logique d’accompagnement des mouvements et non de coercition», l’ONG Waraba d’Afrique, fait appel aux forces vives et aux personnalités des Iles de l’archipel des Comores et de la Région Océan Indien pour un Sursaut de Tolérance, de Solidarité et de Fraternité afin de prévenir et empêcher à ce que les émeutes actuelles ne dégénèrent pas en guerre civile sur l’ile de Mayotte mais aussi prévenir des conséquences dramatiques prévisibles dues au climat de haine et climat de haine et de violences qu'y prévaut actuellement et qui est, d’une certaine manière voulu, entretenu et assumé en toute impunité par des discours politiques et médiatiques.





Dans ce contexte, tout appelant chacun à tirer les leçons des récents drames tragiques, provoqués par la haine raciste suivie par des violences meurtrières qui ont endeuillé l’Afrique, notre organisation panafricaine estime qu’il est urgent pour les forces vives des Iles de l’archipel des Comores et celles des pays de l’Océan Indien, de poser, avec le soutien des organisations des forces vives africaines, des actes forts qui instaurent la confiance entre les Iles de l’archipel des Comores afin de réparer les malentendus et les maladresses de leur histoire commune dans l’espoir d’un vivre ensemble respectueux de la dignité et des droits humains. Il est de la responsabilité de chacun de s’engager pour assurer aux populations de cet archipel, quelque soit leur Ile de de provenance ou leur pays d’origine le respect de leur dignité humaine.





Paris, le 09 Avril 2023

Pour l’ONG Waraba d’Afrique

Me Saïd LARIFOU, Président