Comores Telecom et Telma : Des tarifs de données mobiles trop élevés

Les tarifs de données mobiles de Telma et Comores Télécom sont trop élevés et doivent être revus

La connectivité est devenue essentielle dans le monde actuel, et les Comores ne font pas exception. Avec l'utilisation croissante des smartphones, tablettes et autres dispositifs connectés, les données mobiles sont devenues une nécessité pour de nombreux Comoriens. Cependant, les tarifs pratiqués par les deux opérateurs de téléphonie mobile aux Comores, Telma et Comores Télécom, sont beaucoup trop élevés, ce qui limite l'accès à la connectivité pour une grande partie de la population.





Les coûts élevés des données mobiles ont un impact négatif sur la vie quotidienne des Comoriens. Beaucoup ne peuvent pas se permettre de souscrire à des forfaits de données mobiles, ou doivent faire face à des frais supplémentaires imprévus en cas de dépassement de leur quota de données mensuel. Cette situation limite l'accès à l'information, à l'éducation, aux services en ligne et à l'emploi.





Il est donc temps que Telma et Comores Télécom revoient leurs tarifs de données mobiles afin de rendre la connectivité plus accessible à tous. Des forfaits illimités à des prix raisonnables devraient être proposés pour répondre aux besoins des Comoriens qui ont besoin d'une connectivité fiable pour travailler, étudier, communiquer avec leur famille et accéder à des services en ligne.





Il est vrai que les coûts d'infrastructure et de maintenance du réseau peuvent être élevés, mais les opérateurs de téléphonie mobile ont également la responsabilité de rendre la connectivité accessible à tous. Il est important que Telma, Comores Télécom et les autres opérateurs de téléphonie mobile travaillent avec le gouvernement pour trouver des solutions durables qui permettront à tous les Comoriens d'avoir accès à des tarifs de données mobiles abordables.





Enfin, il est important que les citoyens comoriens expriment leur opinion sur cette question et mettent la pression sur les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'ils proposent des solutions plus abordables et accessibles. Les réseaux sociaux, les pétitions et les campagnes de sensibilisation peuvent tous aider à faire pression sur Telma pour qu'ils prennent des mesures concrètes pour rendre la connectivité plus accessible à tous.





Par M.S