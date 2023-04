« Ce n'est pas le moment pour vous de voyager en dehors des Comores »

Photo d’archives

Au cours de ces situations effrayantes aux Comores et au Soudan, Rais Azali a décidé de faire la Umra. Rais Azali a décidé de faire le Umra. Il devrait prier le Roi Salman d'intervenir pour arrêter l'expulsion des iliens de Mayotte.





Rais Azali Assoumani a prêté serment sur le Coran de défendre la Constitution, la Nation et de protéger le peuple souverain des Comores.





Le ministre français de l'Intérieur a pris la décision politique de détruire les logements misérables des îliens des autres îles et de procéder à leur expulsion manu militari vers l'île d'Anjouan.





Les îliens ont été contraints par les régimes successifs de fuir leurs habitations pour chercher une vie meilleure à Mayotte et dans d'autres îles en raison de la mauvaise gouvernance, des injustices sociales, de la corruption élevée, de l'absence de liberté et d'État de droit et de la pauvreté.





Ce n'est certainement pas le moment pour vous de voyager en dehors des Comores alors que votre présence à Moroni était essentielle pour trouver une solution à la décision du gouvernement français de provoquer une crise sociale et humanitaire majeure à Anjouan et dans l'archipel des Comores.





Et il est vrai qu'en votre qualité du Président de l'Union africaine, beaucoup s'attendaient à ce que vous soyez le fer de lance des efforts de médiation pour mettre fin aux confrontations militaires dévastatrices entre les deux forces militaires belligérantes au Soudan.





Il serait normal que vous assumiez vos responsabilités avec engagement, détermination et la plus grande compétence et si vous ne le faites pas, l'histoire vous jugera sévèrement. ALLAH n'est pas responsable des malheurs de nos îliens et des civils au Soudan, en Somalie, au Congo, au Burkina Faso, au Mali, etc. mais tout est dû à la mauvaise gouvernance, à l'incompétence, à la soif de pouvoir et à la corruption.





Par Saïd Hilali