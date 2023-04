Azali a fait l'objet d'une manipulation grossière de la part de la diplomatie française

Le Président a fait l'objet d'une manipulation grossière de la part de la diplomatie française pour approuver l'expulsion massive des ressortissants des Comores de l'île hautement stratégique de Mayotte en échange d'une présidence Eternelle. Le Président a fait l'objet d'une manipulation grossière de la part de la diplomatie française pour approuver l'expulsion massive des ressortissants des Comores de l'île hautement stratégique de Mayotte en échange d'une présidence Eternelle.





De nombreux diplomates africains pensent que l'opération Wuambushu a été lancée pour déstabiliser sa présidence de l'UA et pour s'assurer qu'il ne remettrait jamais sur le tapis la question de Mayotte à Addis-Abeba.





Les Comoriens, dans leur immense majorité, aimeraient avoir de bonnes relations bilatérales avec la France dans un cadre gagnant-gagnant. Les Comores est aujourd'hui un état en faillite et Rais Azali qui totalise déjà 14 ans au pouvoir n'a pas fait grand chose pour le bien des îliens.





Le système de gouvernance d'Azali manque de vision claire et de boussole morale. Il ne peut pas gouverner les Comores et ne pourra jamais gérer la crise humanitaire titanesque qui aura lieu dans l'Océan Indien suite à l'expulsion consentie des îliens en provenance de l'île de Mayotte vers Anjouan. L'exode des "damnés de la mer" prendra des proportions bibliques.





Si Azali se révélera être un LOOSER, la France perdra sa réputation dans l'Océan Indien et en Afrique.





The archipel of Comoros is an ancien Muslim people who share the same common cultural values, religion, language, food, traditions, blood and dividing them for any reason is unacceptable and shortsighted. France should be the best Partner of the Archipel of Comoros.





Par Said Hilali