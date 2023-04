A Mayotte, ils ont fabriqué des voyous et ils récoltent le fruit de leur création

D’abord, ils se sont accaparés d’une île qui ne leur appartient pas. D’abord, ils se sont accaparés d’une île qui ne leur appartient pas.





Malgré les condamnations des Nations Unis depuis 1975, leur puissance, leur permet de tenir tête au monde et ne pas bouger de cet égo giscardien. Avec Balladur, ils ont instauré un visa qui a séparé les familles qui se côtoyaient de façon aisée malgré cette séparation artificielle.





C’est ainsi, que des personnes qui étaient, allaient, venaient en toute liberté, sont devenues du jour au lendemain des étrangers là où ils étaient chez eux.





Avec le visa Balladur, ceux qui n’avaient pas le papier français, sachant ne plus pouvoir revenir à Mayotte en rentrant à Mohéli ou ailleurs, ils se sont installés là où ils ont pu à Mayotte. Avant ces personnes pouvaient rester 2-3 mois chez un cousin, un oncle, un ami, un frère, une sœur, une connaissance avant le visa.





Ils trouvaient une bricole par ci et là. Ils gagnaient leur vie et repartaient dépenser leurs gains sur les autres îles. Sachant ne plus pouvoir revenir, et ne pouvant pas abuser de la générosité de ceux qui les logeaient, ils ont du commencer à se trouver une situation.





Et c’est ainsi que la France de Balladur a créé des habitants qu’elle nomme des « clandestins » sur cette Île de Mayotte. Je rappelle que, pour le monde des Nations Unis, Mayotte est COMORIENNE. Donc, certains sont devenus des clandestins chez eux!





Ils les ont laissé s’installer. En suite, ces « clandestins déformant le paysage, sont devenus gênant.





Alors, ils se sont mis à les pourchasser, et, avec la faiblesse des gouvernants comoriens, ils ont renvoyé les adultes, femmes et hommes, sans leurs enfants! C’est ainsi que des milliers d’enfants se sont retrouvés à errer dans les rues de cette île, abandonnés à eux mêmes.





Des enfants qui ont grandi et grandissent dans la rue.

Des enfants qu’ils laissent violentés.

Des enfants qu'ils laissent violés…

Des enfants qu’ils méprisent.

Des enfants qu'ils exploitent.





Aujourd’hui, ces enfants qu’ils n’ont pas instruit, pas élevé, pas soigné…sont devenus leurs bourreaux. Pour survivre, pour exister … ils ne connaissent que la violence ! De fait, à leur tour ces enfants violentent tous ceux qui les ont mis à la rue, qui les ont privé d’une vie « normale »!





Ils ont fabriqué des voyous et ils récoltent le fruit de leur création. Mayotte est responsable du banditisme et de la violence sur l'île. C’est elle qui l’a fabriqué, qui l’a nourri qui l’a entretenu et laissé grandir. Aujourd’hui ils veulent renvoyer ces gens sur des îles qui ne sont pas les leurs.





Mayotte exporte la violence vers les 3 autres îles, avec ce prétexte: « ils sont comoriens »





NON! Ils ne sont pas comoriens. Désolé!





Assumez! Ils sont Mahorais ! Ils ne connaissent rien des autres îles des Comores.





Du reste ceux que vous renvoyez là-bas, sont perdus et beaucoup meurent en mer car veulent rejoindre leur île! Mayotte.





Quand on est dépassée par sa propre création, il faut se mettre en question et ne pas chercher des boucs émissaires.





Il faut chercher des solutions viables.





Mme Youssouffa et M. Darmanain sont partis pour offrir à l’océan indien quelques centaines, voir des milliers d’autres cadavres, comme s’il n’y en avait pas assez déjà!





Petite remarque au passage, parmi ces gens que vous appelez clandestins, il y en a qui viennent du continent africain et de l’Ile de Madagascar. De vrais clandestins pour le coup!





Allez-vous les renvoyer à Anjouan?





Soilihi Saïd Soilihi