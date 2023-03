Mort d'Aymane : Communiqué des organisations de la société civile

Communiqué OSC





Quelques heures après son interpellation le dimanche 26 février, Aymane Nourdine, 24 ans, a été retourné sans vie à sa famille dans des conditions inhumaines par un escadron de la Gendarmerie nationale. Qu’Allah lui accorde sa miséricorde et assiste sa famille dans cette épreuve douloureuse.





Les circonstances de cette mort restent troubles et appellent à ce qu’une enquête minutieuse soit conduite pour déterminer les raisons du décès et les responsables éventuels. Les organisations signataires du présent communiqué ont rendu visite hier mercredi à la famille du défunt et ont pu corroborer les informations qui circulent sur les réseaux sociaux.





Ce drame vient s’ajouter à une longue liste de morts suspectes et impunies survenues dans les locaux des forces de l’ordre ou par le fait de membres de ces forces. De plus en plus des pratiques contraires à nos mœurs s’installent de manière insidieuse dans notre société. Il est temps que cesse cette impunité et que les responsables de ces actes soient traduits devant la justice.





Les organisations signataires du présent communiqué :





S’engagent à soutenir la famille du défunt dans ses démarches pour rétablir la vérité sur les circonstances du décès d’Aymane;

Appellent à une mobilisation populaire pour exprimer notre indignation face aux pratiques barbares qui se multiplient dans le pays;

Interpellent les autorités nationales pour que justice soit faite;

Prennent à témoin les représentants de la communauté internationale présents aux Comores sur ces violations flagrantes des droits de l’Homme afin qu’ils exercent les pressions nécessaires pour le respect du droit et la sécurité des citoyens ;

Appellent par conséquent à joindre l’initiative lancée par Ngo-Shawo pour une marche pacifique et solidaire dans les prochains jours pour dénoncer les violences et l’impunité des forces de l’ordre.





Moroni le 02/03/2023

Ngo-Shawo, CTC, Adrikni, SNJC, UPF Comores, FCDH, FCC, Kazana