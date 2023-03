Îles Comores : entre influences étrangères et défis politiques ! Comoriens, Mohéliens et les Anjouanais, doivent tous comprendre que sans mobilisation



Îles Comores : entre influences étrangères et défis politiques !





La situation politique et sociale aux Comores est complexe et influencée par des puissances étrangères. La nomination controversée d’Azali Assoumani, un putschiste récidiviste et despote, à la présidence de l’Union Africaine soulève des préoccupations quant à l’intégrité et la crédibilité de l’organisation africaine, qui est devenue une caisse de résonance de l’Occident.





Dans ce contexte, la question de la souveraineté de l’ensemble des îles des Comores est également pertinente. Dès la proclamation de l’indépendance le 6 juillet 1975, la souveraineté de l’ensemble des îles des Comores a été mise en question. En effet, la puissance coloniale a refusé de quitter l’une d’entre elles, Mayotte. Depuis lors, 14 résolutions des Nations Unies ont été adoptées sur la « question de l’île de Mayotte » entre 1976 et 1994, réaffirmant la souveraineté de l’Union des Comores sur celle-ci. Mais rien n’y fait, ces résolutions ne sont jamais respectées.





Cf. le courrier joint portant : n° 05-756/MIREX/H.1/ du 11 septembre 2005. Le mandat présidentiel d’Azali de 2002 à 2006 a été marqué essentiellement par des détournements de fonds et une corruption à grande échelle. Selon Thierry Vircoulon, consultant du Quai d’Orsay, Azali a même illégalement placé 40 millions d’euros sur des comptes bancaires étrangers (source : diplomatie.gouv.fr/pdf ). Afin d’éviter d’être poursuivi en justice pour ses actes..., en 2005, le despote Azali a commis une haute trahison en mettant fin au comité ad hoc de sept pays, institué par l’OUA pour défendre la réintégration de Mayotte. Dans un courrier adressé au Secrétaire général de l’ONU, son ministre des Affaires étrangères de l’époque, Aboudou SOEFO, a signé une décision qui a gravement porté atteinte à la souveraineté des Comores,





Malgré cette trahison, Azali n’a jamais été jugé pour ses actes. Les raisons de cette impunité restent floues, mais il est évident que la pression des forces occultes étrangères qui le soutiennent, a joué un rôle dissuasif.





Actuellement, ce sanguinaire, nègre de maison et parfait vassal de l’étranger, un individu dénué de tout humanisme et célèbre pour sa cruauté, suit les directives de ses maîtres pour garantir la pérennisation du système de centralisme d’État en place, qui contribue à la misère, la chienlit et le chaos maîtrisé dans les îles. Le maintien de ce système permet de museler ceux qui chercheraient à revendiquer la souveraineté de Mayotte et de maintenir cette île dans son statu quo hors de l’Union. Sa nomination controversée comme président de l’Union africaine ne fait qu’aggraver cette situation déjà pénible.





L’élite politique de Ngazidja-Comore le soutient tacitement pour éviter de s’aliéner une puissance étrangère qui pourrait être utile pour leur propre accession au pouvoir. Ils sont prêts à tout, y compris à vendre leur âme, pour accéder au pouvoir de ce pays partiellement indépendant et maintenu dans une pseudo-indépendance qui ne sert que des intérêts étrangers.





Perspective :





Comoriens, Mohéliens et les Anjouanais, doivent tous comprendre que sans mobilisation intelligente d’ensemble, excluant les élites corrompues et soumises aux intérêts étrangers qui exploitent nos îles, il sera impossible de nous débarrasser du despote Azali et de construire un avenir meilleur pour tous. Il est temps de nous rassembler autour d’un projet commun de développement, en faisant appel à un système et des institutions adaptés et équitables à notre insularité, répondant aux aspirations de nos peuples respectifs. Le moment est venu de nous faire entendre ensemble. Le sort de notre archipel est entre nos mains, et ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos peuples !





Il est temps de prendre notre destin en main. Nous devons tous ensemble, nous dresser contre ce despote qui nous persécute, qui nous tue et qui continue de piller nos maigres ressources et de ruiner notre économie sans se soucier du sort de nos peuples. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l’oppression et bâtir un avenir meilleur pour notre archipel.





Comoriens, Mohéliens et Anjouanais, tous ensemble contre ce despote sanguinaire Azali et sa clique, nous pouvons lutter efficacement pour nos droits, nos libertés, notre dignité, pour un meilleur lendemain et apporter l’espérance à nos peuples respectifs. Mettons fin à la nuisance de ce vampire Azali et sa clique dès maintenant en agissant ensemble intelligemment. Tout est encore possible !





À bas l’Union maléfique des Comores !





Vive l’État souverain d’Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

15 mars 2023