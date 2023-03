Discours du président de l’Union africaine Azali Assoumani à Malabo

Allocution de Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores à l’occasion de la Cérémonie de remise du Prix International UNESCO - Guinée Equatoriale pour la recherche en sciences de la vie





MALABO, le 10 mars 2023





----------------------------------------------------------------------





- Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale et très cher frère,





- Monsieur le Directeur Général Adjoint de l’UNESCO

- Distingués Invités

- Excellences Mesdames et Messieurs

- Chers Lauréats





C’est à la fois un réel plaisir et un grand honneur pour ma délégation et moi-même,de prendre part, dans ce beau pays frère de Guinée Équatoriale, à cette Cérémonie de remise du Prix international UNESCO-Guinée Équatoriale pour la recherche en sciences de la vie.





A cette occasion, je voudrais tout d’abord exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance, à notre frère, Son Excellence Monsieur Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République de Guinée Équatoriale, pour l’accueil particulièrement chaleureux et fraternel et l’hospitalité généreuse qui nous ont été réservés sur le sol équato-guinéen ainsi que pour toutes les bonnes dispositions prises, pour rendre notre séjour, aussi agréable que fructueux.





Qu’il me soit ensuite permis, au nom de mon pays, l’Union des Comores et de son peuple ainsi qu’au nom de l’Union Africaine, que j’ai l’honneur de présider pour cette exercice 2023, de la Commission de l’Union Africaine et de son Président, notre frère Monsieur Moussa Faki Mahamat, qui a eu un empêchement de dernière minute mais qui est parmi nous par le cœur, d’exprimer mes chaleureuses et sincères félicitations au Gouvernement et au peuple équato-guinéen, qui ont associé, le nom de leur pays à ce prix prestigieux, qui honore aussi l’Afrique, par leur financement et leur engagement depuis 2008, en faveur de la santé, à la sécurité alimentaire et de l'eau.





Je leur adresse mes chaleureuse félicitations, pour la réussite de cet évènement, aussi bien dans son organisation, que dans son déroulement.





Permettez-moi également de saluer à cette occasion, le Conseil exécutif de l’UNESCO, à travers Madame Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO, représentée ici par M. Xing Qu,Directeur Général Adjoint de l’UNESCO et remercier cette organisation qui, en créant ce prix, a encouragé la recherche et la collaboration entre chercheurs et renforcé les réseaux qui travaillent pour les sciences de la vie.





Je voudrais enfin, adresser mes chaleureuses félicitationsaux heureux Lauréats et à la Lauréate de cette année.





Ils constituent, avec le Prix qui leur est décerné, les certificats et les statuettes qui leur sont remis, les symboles de cette marche entamée en commun, pour réaliser les objectifs définisdans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l’ONU, l’Agenda 2063 de l’Union Africaineet les priorités globales de l’UNESCO.





Je suis ainsi venu, au nom de l’Union Africaine saluer ces efforts engagés depuis des années, pour la réussite des projets et des activités, de personnes, d’institutions, d’autres entités ou d’organisations non gouvernementales, en faveur de la recherche en sciences de la vie, pour contribuer à améliorer la qualité de la vie des êtres humains, conformément aux politiques de l’UNESCO





Je suis venu à cette cérémonie pour vous assurer de l’attachement de l’Union Africaine à la recherche en générale et à celle qui concerne les sciences de la vie en particulier car elles contribuentà l’amélioration de la qualité de la vie humaine.





Merci de nous y avoir convié et que Dieu bénisse la Guinée Equatoriale, l’UNESCO et notre continent africain.





Je vous remercie.

Beit-salam