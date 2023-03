Karthala : Installation de nouvelles stations de surveillance sismique

Démarrage des opérations d'installation de nouvelles stations de surveillance sismique au Karthala





Dans le cadre de la coopération entre le CNDRS /OVK et l'IPGP/ Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, les équipes de l'Observatoire volcanologique du Karthala, du CNDRS, du PNUD, de l' Armée nationale de développement comorienne - A N D et de la Direction Générale de la Sécurité Civile - Comores ont procédé à l'acheminement et à l'installation d'une nouvelle station sismique et une station de Gaz qui permettra d'assurer une meilleure surveillance du Volcan Karthala.





Cette coopération s'inscrit dans le cadre du projet HATARI : LES SOURCES DES ALEAS SISMIQUES ET VOLCANIQUES DU KARTHALA co-financé par le Programme Européen Interreg V.OI, l'État Français et la DGSC Région Réunion.





Nous saluons le travail et les efforts fournis par les hommes de l'AND et qui œuvrent pour la protection et la sécurité de la population comorienne. Nous remercions PNUD Comores pour la mise à disposition des véhicules et de l'expertise. Vive la coopération régionale.





Cellule d'Appui à L’Ordonnateur National du FED aux Comores