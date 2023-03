"Le 8 mars doit être une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice." "Le 8 mars doit être une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice."





Mesdames,

Messieurs,

Mes chers enfants,





Même si cette journée est dédiée aux femmes, j'inclus également les hommes sensibles au genre et aux enfants. Car ils contribuent énormément au combat juste que nous menons.





Aujourd'hui, les comoriennes s'associent à toutes les femmes du monde pour célébrer cette journée internationale de la femme (JIF).





Les Nations Unies ont officialisé cette célébration en 1977 et elle a été instaurée dans les différents pays depuis quelques années. Toutefois, l'origine de la Journée de la femme, devenue "Journée des droits des femmes", est à chercher plus loin dans le temps : à l'époque de la lutte des ouvrières pour de meilleures conditions de travail, et de celle des suffragettes pour le droit de vote, soit dans la première partie du XXe siècle.





Le 8 mars doit être une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Notre combat, même s'il est rude doit être constant, permanent et mené jusqu'au bout. Ne lâchons rien et continuons à obtenir des résultats concrets. Je continuerai à le dire : n'ayons pas peur des coups. Il faut juste savoir les donner aussi. Surtout, ne vous sous-estimez pas.





Combattons farouchement tous ceux qui s'opposent à notre combat. Soyons unies et complémentaires.





Par ailleurs, ne minimisons pas le sexisme. D'autant que certaines de ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Il faut le combattre sérieusement. Comme dit le slogan " le sexisme, on ne sait pas toujours comment ça commence, mais on sait comment ça se termine..."*





Bonne fête à nous TOUTES et TOUS

Sittou Raghadat Mohamed





* Slogan de la campagne nationale du HCE de lutte contre le sexisme du 23 au 27 janvier 2023