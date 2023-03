Azali se frotte les mains !

LE " STOP AND GO" DE L'OPPOSITION COMORIENNE





"Un chat échaudé craint l'eau froide". Personne n'a omis la mise en scène satirique et burlesque de la dernière élection présidentielle de 2019 à l'issue de laquelle monsieur Azali Assoumani a été déclaré gagnant. Cet accoutrement ridicule mais en même temps honteux dans un monde moderne, hante encore les esprits de tout un peuple, et plus particulièrement ceux de l'opposition.





Nous sommes donc au tout début du milieu de l'année 2023 à deux doigts de l'élection présidentielle de 2024. Celle-ci est à la fois cruciale et présentatrice de risques multi-dimenssionelles. L'opposition hésite, mais Azali de son côté doit, pour une fois, éprouver de la compassion pour son peuple.





Que Dieu nous protège ! Qu'est ce qu'il nous attend en 2024 ? Personne ne peut ne pas comprendre le barguignage dont fait preuve l'opposition pour les raisons qu'on connait tous, néanmoins pratiquer la politique de la chaise vide est une traduction d'octroyer, une fois de plus, à monsieur Azali une grande marge de progression sur son rêve utopique de transformer les Comores en une principauté fondée sur la base d'héritage clanique (familial).





Peut-être, le fait que l'opposition boycotte les élections de 2024 semblerait être efficace pour délégitimer sa tenue. Mais cela n'est que sur le court terme avec le risque d'avoir à la place de l'opposition, une marionnette préfabriquée et télécommandée par Azali. C'est très fort possible en sachant à qui on a affaire. En conséquence, se noyer dans l'hésitation, dans le "stop and go", voire dans le boycotte n'est qu'une source de fragilisation politique, quitte même d'extinction de l'opposition du paysage politique du pays sur le long terme. Azali s'en vole !!!





Ce qui nous reviendrait de droit, nous, peuple comorien, c'est de savoir l'état de santé de l'opposition. Né juste après les mascarades électorales de 2019, le CNT (Conseil National de Transition) a été torpillé de manière suicidaire par des commanditaires internes, conséquence, la crise inter-oppositionnelle.





Un certain Mouigni Baraka, désigné au départ par ses pairs, comme président de l'organisation se révolte contre les présumés coupables. La guerre de leadership est lancée et plus rien ne va. Azali se frotte les mains!





Conscient de la notion de "l'Union fait la force", le président de la République n'a dorénavant aucun souci à se faire face à une opposition victime d'hémorragie interne.





Il est tout à fait normal que les différentes organisations politiques qui constituent l'union de l'opposition cherchent à obtenir une garantie solide pour un déroulement d'élection libre, transparente et démocratique mais d'emblée, il faudrait le plus rapidement possible, soigner les fractures et les blessures internes qui sont encore fraîches face à un Azali très impopulaire mais sûr de lui pour sa réélection dès le premier tour en utilisant la même arme de crime que celle de 2019 (Gwa NDZIMA).





En cet instant de pré-compagne, les comoriens et les comoriennes sont dans un brouillard absolu où ils ne comprennent rien du tout, et ne savent même pas qui veut quoi. Et si le peuple comorien était comme d'autres d'ailleurs, que se passerait-il avec des présidents comme Azali, Sambi, Ikililou...? Le sang et le k.o, que je sache. Mais comme le peuple comorien, dont je suis très fier de faire partie, fait toujours preuve de possession de soi, de calme d'âme, ses élites profitent de ces belles valeurs pour l'entuber.





Les comoriens sont un peuple habitué à n'avoir personne à qui il se plaindrait, il s'auto construit, il fait tout pour lui, par lui-même à part qu'il est au-dessous des lois, il respecte les institutions de la République, et il accomplit son devoir civique. C'est un peuple soumis à des obligations et des devoirs sans bénéficier des droits en contrepartie. Pourtant, ces cinq dernières années, on constate l'apparition d'une poussée générationnelle, de 14 à 35 ans et un peu plus environ, exigeante, contestataire, plaidante et porteuse du drapeau des sans-voix et des oubliés, qui est à pied d'œuvre pour briser les tabous traditionnels de leurs anciens. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des jeunes au comportement archaïque dans notre pays, loin de là. Nous sommes en Afrique.





Mes chers compatriotes de l'opposition comme du pouvoir, de la société civile comme ceux de la catégorie paysanne...ayons un état d'esprit pacifique , patriotique, de solidarité nationale et soyons tous ensemble pour préparer l'élection présidentielle prochaine à laquelle tout intéressé participera dans les meilleures des conditions. Il est vrai que les plaies sont encore fraîches, mais vous savez, notre icône africain à qui tous les enfants du continent font référence, en l'occurrence monsieur Mandela a dit ceci : "Nous travaillons ensemble pour soutenir là où il y a la peur, pour encourager les négociations là où il y a les conflits, et donner l'espoir là où règne le désespoir ". C'est donc à vous mes chers compatriotes du CNT à qui je dédicace ces belles phrases. Préparez vous aux élections présidentielles de 2024, avec au préalable l'obtention d'une garantie solide,la démocratie est la plus précieuse des valeurs, même si tu te trouves dans la gueule du loup, impose la démocratie !





Quant à vous nos chers compatriotes révoltés, déchaînés avec le sang- chaud de "Daoula ya Haki"', le prix Nobel de la paix, notre même Mandela s'adresse à vous en disant que "Pour faire la paix avec un ennemi , on doit travailler avec cet ennemi , et cet ennemi devient ton associé". Mes chers compatriotes, il n'y a qu'un seul objectif : LA PATRIE. Mettons de côte les clivages partisans, entrerons les revendications à des fins personnelles, oublions les petites querelles et disputes qui ne servent à rien, médiatisées via les réseaux sociaux, nous n'en avons plus besoin. Vos patrons à gage, de part et d'autre, doivent impérativement interrompre vos contrats de travail, les Comoriens et les comoriennes méritent mieux que ça. Passons outre, la refondation d'un Etat comorien solide, moderne, productif, prospère, de droit dont les richesses bénéficieront à tous ses enfants sans discrimination.





Le mouvement yaroibi-oummat ""Agir pour les Comores"" vous souhaite un excellent week-end.





Du SG Salim