«Vive la coopération Franco-comorienne» : Discours du Ministre Djaanfar Salim Allaoui

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Son Excellence Monsieur Djaanfar Salim Allaoui a participé à la cérémonie de lancement officiel du projet PEPS (Promotion de l'Education Physique et Spottive) au stade Omnisports de Malouzini, ce samedi 04 février 2023.





Discours du Ministre Djaanfar Salim Allaoui





Bonjour à tous et toutes,





C'est avec un plaisir tout particulier que je prends la parole devant vous ce matin, car nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement d'un projet très cher à mon cœur.

Si je me présente devant vous en tant que Ministre des Sports, j'ai cependant occupé les fonctions de Ministre de l’Éducation Nationale jusqu'à l'an dernier, et pendant ce temps j'ai eu l'opportunité de superviser l'instruction de ce projet PEPS, ou Promotion de l’Éducation Physique et Sportive.





C'est donc en quelque sorte mon bébé et je suis à la fois fier et satisfait de constater que ce projet, qui n'était encore qu'une idée dans l'esprit de quelques personnes, est devenu une réalité, portant des individus, des activités ainsi que des ambitions concrètes.





Dans un premier temps je voudrais donc remercier l'ensemble des équipes du Ministère de l'Education, du Ministère des Sports et bien sûr de Play International pour avoir donné corps aux ambitions issues de la coopération politique et technique entre l'Union des Comores et la France, dans le cadre du Plan de Développement France-Comores.





Merci donc à eux pour leur professionnalisme, leur investissement, leur dévouement en faveur du sport, en faveur de l'Education Physique et Sportive et en faveur de la jeunesse comorienne.





Je saisis cette occasion pour saluer Melle Adèle Bigot, représentante de Play International qui nous fait la joie et l'honneur d'être présente à nos côtés pour le lancement de ce beau projet. Play International coopère d’ores et déjà étroitement avec la partie comorienne au sein de ce projet, et nous sommes ravis de pouvoir bénéficier de leur expertise reconnue internationalement.





Comme vous le savez probablement, cette semaine aura été le symbole de la dynamique extrêmement positive qui naît actuellement aux Comores autour de l'EPS. Nous avons célébré mardi le lancement du programme Football for Schools, soutenu par la FIFA. Le jeudi, nous avons suivi la finale des compétitions inter CIPR, dans le cadre du projet Kids Athletics, et nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer le projet le plus ambitieux d'entre tous, le PEPS.





Intégré au programme Bundo La Malezi et financé par les fonds du Plan de Développement France-Comores, le PEPS capitalisera sur l'énorme effort fourni dans le cadre du PDFC pour la réhabilitation des infrastructures scolaires, qui permettra à une cinquantaine d'établissements primaires et secondaires des trois îles de bénéficier de plateaux sportifs.





« Promouvoir l'accès pérenne de tous les enfants des Comores à des activités physiques et sportives inclusives », tel est l'objectif principal du PEPS, projet d’une durée de trois ans, qui vise à améliorer les conditions d’apprentissage au primaire et au secondaire, à travers la promotion des activités de l’éducation physique et sportive dans tout le pays. Le projet utilisera le sport comme outil pédagogique, en intégrant notamment la Playdagogie et le socio-sport dans les programmes sportifs qui seront développés.





Le projet repose sur une stratégie partenariale forte avec les acteurs institutionnels, éducatifs, et sportifs des Comores, qui seront structurellement accompagnés et renforcés, et ainsi pleinement impliqués dans le projet afin d’en maximiser l’impact.





De façon très concrète, PEPS permettra à 40 000 enfants de bénéficier de cours d'EPS de qualité grâce à :

la formation continue de 678 enseignants et 40 inspecteurs à des contenus et méthodes modernes et adaptées au contexte comorien,

la rénovation des programmes d'EPS au primaire et au secondaire

la distribution de 339 kits sportifs dans l'ensemble des écoles primaires publiques du pays

l'organisation d’événements citoyens et institutionnels autour du sport en collaboration avec l'éco-système du sport comorien.





Cet ambitieux projet répond néanmoins à une situation préoccupante de l'EPS au sein de notre pays. Ainsi nous pouvons tous le constater au quotidien dans nos écoles que, malgré les directives nationales, le sport scolaire demeure une discipline marginalisée qui, dans un contexte marqué par une insuffisance d'infrastructures, d'équipements et de compétences, dépend beaucoup dans les faits de la motivation de l’enseignant et du directeur d’établissement. Cette discipline pâtit d'un manque de considération qui la place au bas des priorités d'un système qui en compte déjà beaucoup.





C'est un constat cruel mais réel. Ainsi, plutôt que de se voiler la face, profitons de cette fenêtre d'opportunité unique dans l'histoire du sport comorien pour corriger cette faiblesse.





Le sport, comme tout le monde devrait aujourd'hui le savoir, est un outil pédagogique vecteur de santé physique et mentale, d’amélioration des performances scolaires et de lutte contre le décrochage scolaire, d’intégration sociale, et de promotion de l’égalité femmes-hommes.





A ce titre, il nous revient de lui donner sa place pleine et entière dans le système éducatif et au-delà.





C'est un enjeu crucial dans la perspective du bien-être de notre jeunesse et du développement de notre pays, et j'insiste : il est essentiel que ce constat soit compris et partagé par l'ensemble des acteurs du projet et du système éducatif, depuis les administrateurs des Ministères en passant par les Directeurs des établissements, les enseignants et jusqu'aux parents.





Pour traduire cette ambition politique fondée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unis, partagée à la fois par M. le Chef de l’État mais aussi par nos partenaires du développement au premier rang desquels la France, l’événement d'aujourd'hui ne sera pas suffisant, soyons clairs, ce n'est qu'un point de départ, une impulsion.





Devant l'ampleur de la tâche, nous aurons besoin de l'investissement quotidien de chacun dans les Ministères, dans les écoles, dans les fédérations et comme j'aime à le dire, chacun devra jouer sa partition dans le cadre de ce travail d'équipe sans quoi, nous courrons le risque de gâcher cette fenêtre d'opportunité. Il s'agit de notre responsabilité collective mais cette responsabilité collective ne vivra que grâce à la prise de responsabilité individuelle de chacun d'entre nous et d'entre vous.





Dans cette optique je tiens à affirmer que mes Amis et Collègues, M. le Ministre de l’Éducation, Dr Takiddine, mais aussi, je le sais, M. Sylvain Riquier, Ambassadeur de France en Union des Comores, serons mobilisés sur le suivi du projet et de la mobilisation de tous les acteurs impliqués.





Mesdames, Messieurs, je souhaite une belle et fructueuse vie à ce projet, à l'EPS et au sport en général.

Vive la coopération Franco-comorienne !





Je vous remercie !

