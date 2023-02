«Nous devons saluer l'engagement de la Première Dame des Comores...dans la promotion de la santé et le bien-être de la femme. Grâce à l'appui de l'UN»

Une Clinique mobile pour les 7 Districts sanitaires de Ngazidja





Après Anjouan et Mohéli, c'est au tour de Ngazidja d'avoir sa Clinique mobile. Les Nations Unies à travers l'UNFPA apporte un appui considérable à la santé de la mère et de l'enfant.





Ensemble nous agissons en multipliant les efforts pour réduire autant que possible la mortalité maternelle, parce qu'on ne peut pas mourir en donnant la vie. Grâce à ses partenaires tels que TELMA, BIC COMORES et la Fondation Axian, l'Unfpa à travers la clinique mobile nous aide à offrir à la population des services de soins de qualités à proximité.





Nous devons saluer l'engagement de la Première Dame des Comores dans la promotion de la santé et le bien-être de la femme depuis bien des années. En effet, je sais toujours compter sur la Première Dame quand il s'agit de la Santé et du bien-être de la femme et des enfants, elle est pour moi une source d'inspiration depuis que j'occupe mes fonctions de ministre.





Ces dernières années nous notons des efforts dans la réduction de la mortalité maternelle. La clinique mobile va renforcer le suivi et la prise en charge rapide des femmes enceintes et vulnérables des 7 districts de l'île. Mes remerciements à la Gouverneure de l'île de Ngazidja pour tout ce qu'elle fait en matière de promotion de la Santé et du bien-être de la population .

Loub-Yakouti Attoumane