Mort d'Aymane : Réaction du responsable de l'opposition Nationale

La présidence de l’Union Africaine du Colonel Assoumani Azali commence bel et bien sous les pires auspices. Après son silence assourdissant suite aux propos racistes exprimés par les hautes autorités tunisiennes face au chasse à l’homme et aux violences orchestrés à l’encontre des migrants d’Afrique subsaharienne, voilà que son gouvernement de fait voudrait bâillonner tout reportage et tout témoignage de la population au sujet de l’horrible assassinat du jeune Ayamane Nourdine originaire de la localité de Vouvouni, a quelques encablures de Moroni, la capitale de l’Union des Comores.





Enlevé d’un véhicule aux environ de 18 heures par la sinistre milice dénommée PIGN, ensuite transporté notamment dans le camp militaire placé sous commandement de Loukman Azali (aujourd’hui en formation à l’extérieur) digne fils de son père, la victime a été torturée jusqu’à rendre l’âme vers 21heures, et le corps inerte et ensanglanté, enveloppé dans des sacs poubelles sera remis à sa famille au mépris des rituels préceptes musulmans.





Cet énième et horrible assassinat ressemble, à s’y méprendre, à celui du regretté Bapalé, torturé à mort et perpétré au camp militaire de Sangani à Anjouan et dont le corps sera enseveli avec ses habits en sang et enveloppé dans des sacs-plastiques. L’on se rappelle de le bravoure de la jeunesse de Mirontsi qui se décida à affronter la soldatesque pour déterrer le corps, l’identifier et, enfin, procéder des funérailles nocturnes, en faisant respecter les rituels musulmans dignes de l’humain.





Hélas, depuis le retour du Colonel Assoumani Azali au pouvoir, on comptabilise plus de 35 assassinats, sans qu’une quelconque enquête judiciaire ne soit diligentée, dans un pays où la moindre protestation conduit les citoyens devant un tribunal aux ordres. C’est dans un tel conteste que l’Opposition nationale considère que les Comores sont devenues une prison a ciel ouvert sous un régime clanique qui a viré à la Terreur et a la Tyrannie.





Mohamed Ali Soilihi

Ex-Vice – Président de l'Union des Comores

Responsable de l'opposition Nationale