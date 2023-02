La Présidence de l’Union Africaine n’est pas un mérite. C’est une chaise qui tourne naturellement région par région et qui est cédée le plus souvent a



Félicitations à lui, à l’Etat comorien et à son peuple. Il faudra comprendre et faire comprendre aux valets et au griots du royaume que la présidence de l’union africaine n’est pas un mérite. C’est une chaise qui tourne naturellement région par région et qui est cédée le plus souvent au plus proche de celui qui précède, par consensus. Il doit de plus et surtout être un suiviste et soumis au diktat des puissances du monde.





Le mérite d’Azali est d’arriver à être président de l’union des Comores deux fois et il sera jugé par Allah et par son peuple pour ça. Le reste n’est que du bruit.





Par contre dans cette position, il a la possibilité de faire recruter les cadres comoriens dans les postes de l’union africaine où ils sont très faiblement représentés. Il pourrait aussi user de son fauteuil pour ramener des projets de coopération structurants aux Comores et aider son peuple à sortir de la misère.





Maky, son ami et prédécesseur, fait quelques efforts chez lui avant d’aller défendre l’union africaine. J’ai suivi les discours de la nouvelle année 2023 de ces deux présidents et amis. L’un parlait avec des résultats chiffrés et vérifiables de ses réalisations (performance de l’agriculture et des projets de développement ruraux, écoles, km de routes, forages, électricité, Train, BRT...) et l’autre parlait de...lois votées à l’assemblée, de signatures et d’accords cadres...pour ensuite se glorifier à la fin d’avoir acheté...un et un seul scanner avec les fonds Covid.





Quand on se félicite pour un tel président qui irait sauver l’Afrique alors que son pays n’a pas d’eau potable, ni d’électricité à 25km de la capitale, que son système éducatif et sanitaire est dans sa misère la plus misérable de l’histoire, cela s’appelle de la déception.





Mohamed Mahamoud CHARAHABIL