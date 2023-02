La compagnie PHARMAMAR souhaite faire des recherches et études aux Comores

Une Délégation de la compagnie pharmaceutique espagnole appelée PHARMAMAR a été recu jeudi 9 février, par le ministre Houmed Msaidie en présence de Mme Hayria point focal national du protocole de Nagoya. Une Délégation de la compagnie pharmaceutique espagnole appelée PHARMAMAR a été recu jeudi 9 février, par le ministre Houmed Msaidie en présence de Mme Hayria point focal national du protocole de Nagoya.





Elle est conduite par Mme Maria Del Carmen Cuevas Marchante, Directrice de la recherche scientifique de la société.





Sachez que dans le cadre du protocole de Nagoya, l’Union des Comores s’est dotée, en Mai 2020, de la loi sur l'Accès et le Partage équitable des Avantages découlant de l’utilisation des Ressources Génétiques et des Connaissances Traditionnelles Associées (Loi APA)





Une Commission Nationale sur les Ressources Génétiques et Connaissances Traditionnelles Associées a été mise en place par le décret N°22-086/PR du 13 Aout 2022 portant modalité d’application de certaines dispositions de la Loi APA,





Une demande d’accès aux Ressources Génétiques marines (invertébrés) de l’Union des Comores a été par la suite déposée par PHARMAMAR. Suite à cette demande et conformément aux stipulations légales pertinentes, la Direction Générale de l'environnement et et des Forêts (Autorité Nationale Compétente), a réuni la Commission Nationale et après plusieurs échanges, a octroyé le permis d'accès aux ressources marines à PHARMAMAR.





PHARMAMAR souhaite faire des recherches et études de cette biodiversité marine pour aboutir à l’homologation et la commercialisation d’une nouvelle molécule pharmaceutique dans le traitement des cancers.





La recherche et développement sur ces ressources génétiques n’a aucun lien avec la surexploitation des espèces marines donc aucun impact sur le stock d’espèces animales marines vu que la méthodologie de prélèvement réalisée par des plongeurs biologistes sera totalement manuelle, sélective et avec une quantité de 02 à 200 g pour chaque espèce.





A part ce souhait de valorisation de ces ressources a travers la production de médicaments, plusieurs autres retombées se manifeste à différents niveaux telles que le soutien scientifique sur la conservation de ces espèces marines, le renforcement de capacités intellectuelles, professionnelles et matérielles des institutions comoriennes concernées, le transfert de technologies, le partage des résultats de la recherche, le renforcement des moyens de subsistances des populations locales concernées, le financement de la gestion durable et la conservation de cette biodiversité, etc.





