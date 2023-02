Football : Un Franco-comorien de 23 ans rejoint le Stade de Reims

Myziane Maolida, vitesse et polyvalence sur le front de l'attaque





L'attaquant polyvalent de 23 ans rejoint le Stade de Reims sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Il retrouve un championnat qu'il connaît particulièrement bien pour y avoir joué entre 2017 et 2021.





Convoqué dans toutes les équipes de France jeunes, des U16 aux U21 (18 buts en 44 sélections) cet ailier de formation dont la large palette technique lui permet d'évoluer aussi bien sur un côté que dans l'axe, fait ses classes au sein de la prestigieuse académie lyonnaise. Il débute en Ligue 1 en août 2017, à l'âge de 17 ans. Trois mois plus tard, il marque son premier but en championnat face à l'OGC Nice.





Ironie du sort, c'est le club qu'il rejoindra en août 2018. Malgré des débuts prometteurs, les blessures à répétition viennent quelque peu entacher son aventure azuréenne. Après une saison tronquée par les blessures, il retrouve des couleurs en 2020-2021. Sous les ordres de Patrick Vieira, il inscrira des buts importants face à Saint-Etienne ou contre Nantes notamment.





Il rejoint le Herta Berlin à l'été 2021 et se montre décisif pour son premier match de Bundesliga sous ses nouvelles couleurs en inscrivant le troisième but de son équipe face à Bochum. L'attaquant de 23 ans retrouve donc le championnat français. Sa vitesse, sa qualité technique, sa polyvalence et sa connaissance de la Ligue 1 Uber Eats sont autant d'atouts sur lesquels pourront compter Will Still et son staff en cette deuxième partie de saison.





Bienvenue Myziane !

Stade de Reims