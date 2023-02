Découpage électoral : Quand Bélou humilie un député et un membre du gouvernement Azali





Le délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense, Youssouf Mohamed Ali, alias Bélou, aurait menacé, le week-end dernier, le député de Mbadjini est et le ministre en charge de l’énergie qui se sont opposés clairement au projet de loi relative au découpage électoral.





Tous les deux originaires de Bandamadji-Domba, le député Abdourahim Mistoihi et le ministre Aly Ibouroi n’ont pas approuvé le projet de loi portant nouveau découpage électoral, au motif que celle-ci rassemble Domba et Itsahidi dans une même et unique circonscription, à savoir la 32ème circonscription (Badjini est). Selon ces autorités, soutenues par la quasi-totalité de la population de la sous-région, Domba doit récupérer sa circonscription et son député comme la plupart des sous-régions, à l’occasion de ce découpage électoral. Et surtout que Domba est l’une des rares endroits du pays où le gouvernement Azali peut se rendre dans le calme et la sérénité.





Pour tenter de faire cesser ce qu’ils considèrent comme une « injustice » vis-à-vis de la population de Domba, les deux autorités ont formé une forte délégation de cadres et de notables pour aller rencontrer le délégué de la défense qui serait le principal artisan de cette « mascarade ».





Sauf que la rencontre s’est transformée en scène de menaces. Selon un témoin, le délégué n’a pas hésité à employer des mots durs et humiliants à l’endroit de ses amis CRC. « C’est grâce à moi que vous avez ces postes », aurait-il asséné provoquant l’ire de toute la délégation, notamment des grands notables. « Vous auriez dû venir me remercier pour service rendu. Mais au lieu de cela, vous venez me poser des problèmes. J’ai décidé ce découpage, j’ai l’aval du président, il se fera ainsi », aurait-il encore pesté avant de refouler la délégation.





Effectivement, lundi 6 février, la loi portant découpage électoral a été adoptée en assemblée plénière par les députés dans les termes voulus par Belou et le gouvernement Azali. Et depuis, les partisans du délégué chargé de la défense menacent d’exclure du CRC le député Abdourahim et de le destituer de son poste, comme si l’assemblée nationale était une association villageoise.





Décidément, la dictature sévit dans le pays jusqu’au sein du CRC. Que peut-on reprocher au député Abdourahim, qui, jusqu’ici a toujours été fidèle à au régime dictatirial d'Azali et suivi toutes les décisions de Belou et du CRC ?





Dans tous les cas, la grogne continue à Domba. Un rassemblement de notables est prévu ce mercredi après-midi, à Bandamadji pour dénoncer ce découpage et faire passer des messages forts au président Azali et au secrétaire général du CRC.





A souligner que les électeurs de Mohoro et Nioumadzaha dénoncent, eux aussi, ce découpage. Ils ont clairement indiqué leur préférence de rejoindre Domba pour former la circonscription. « La répartition des circonscriptions n'a tenu compte ni de l'histoire politique des régions, ni du nombre d'électeurs en question, ni des relations de voisinage », selon Idi Boina qui a fustigé, mardi, dans un tweet, le nouveau découpage.





Ali Mmadi