Décès d'Ahmed Djabir Boina Mbafoumou, ancien Ambassadeur des Comores à Washington

INALILAHI WA INA ILAYHI RAJIUN :





L'agronome et ancien ambassadeur des Comores à Washington, AHMED DJABIR BOINA MBAFOUMOU a rendu son âme le mercredi 15 février 2023 à Marseille. Le pays et sa ville natale de Mitsamiouli ont perdu un grand commis et serviteur de l'Etat.





Ahmed comme l'appelait affectueusement son épouse Suzanne Rivière a rendu son dernier souffle entouré des siens, Samir, Koulthoum, Jaloude, Papa Abdou Issa, ses belles sœurs Yvé, Marie Thérèse et Mohamed Bakari.





MGU NAMREHEMU YAMLAZE MAHALA MEMA.

Les familles DJABIR BOINA MBAFOUMOU, RIVIÈRE , SAMBAOUMA, SAID MRASOHA, MSAHAZI RASSOUL, ABDOU DJAE NTSAOUENI, MRADABI BOINA, MBAPANDZA MLIMENGOU, SAID MMADI SOILIHI, MLAILI MISTOIHI, DJAE BOINAHERI, MOHAMED HALIFA, DJALIM (Moroni), AKBARALY WALIDJI, TOYB ALI WALIDJI, MBAE SOILIHI, ALI HAMADI MOUIGNIZINDROU, MCHINDA MLANAO, DR MTARA MAECHA, CHEIKH AHMED DAHALANE, MOUSSA ALI BIN ABDALLAH, HUMBLOT MAURICE, ARNOUX, SALIM BEN HAMISSI, WALIDJI KADRIBAYI, MADI BOINAHERI, NASSUF IBRAHIM DJABIR, LES FAMILLES DE ZANZIBAR, LONDRES, COPENHAGUE, CANADA ET USA se joignent à leurs enfants, neveux, nièces, beaux-frères, belles sœurs, petits enfants , amis et la ville de Mitsamiouli pour annoncer à tous les musulmans la disparition de Ahmed Djabir.





Les informations relatives à la prière mortuaire et l'enterrement qui aura lieu à Mitsamiouli seront communiquées ultérieurement.





La famille Ahmed Djabir Boina Mbafoumou.

Photo : Amm Mlimengou

