PSG CONTRE RST : RETOUR SUR LE MATCH CARITATIF LE PLUS GÉOPOLITIQUE





Vous avez été nombreux à suivre le PSG dans son dernier périple en Arabie Saoudite, il y a une semaine où se jouait l'un des matchs caritatifs le plus suivi dans les pays arabes et dans le monde. C'est au terme d’une rencontre très riche en émotions que les supporteurs du King Fahd Stadium, en Arabie saoudite ont découvert d'eux-mêmes ce que le football a de magie par rapport aux autres sports : l'intérêt géopolitique que le foot suscite aujourd'hui.





Un match de stars





C'était l'euphorie totale. Mais comment ne pas en être extasié lorsque les grandes stars du ballon rond, chacune y mettait son empreinte dans un match fou où les enjeux initiaux (réunir pour les bonnes causes) ont été dépassés par la géopolitique du football ? D'un côté, la sélection saoudienne Riyadh Season Team composée des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr emmenée par le Portugais Cristiano Ronaldo, lui-même capitaine du groupe et de l'autre, le trio parisien à la tête duquel Mbapé-Neymar-Messi.





Je reviens sur ce match par amour du foot, mais surtout par l'intérêt que suscite, aujourd'hui ce jeu quant aux relations bi et multilatérales dans le monde. On sait que le Paris Saint Germain est arrivé à s'imposer 5-4 dans ce match de gala aussi spectaculaire que débridé.





La géopolitique du foot c'est quoi ?





Mais pourquoi qu'y a-t-il de géopolitique dans tout ça ? - Qu'est-ce que la géopolitique du foot, voire du sport ? Pour comprendre par soi-même, revenons sur la dernière coupe du monde de Doha où, à part les polémiques qu'elle a suscitées (elles font d'ailleurs partie du jeu géopolitique ), les enjeux pour le Qatar étaient de démontrer au monde entier en quoi et comment les Qataris ont été capables d'organiser cet événement planétaire, accueillir tout le monde et de montrer sa puissance. Pari réussi et ils s'en félicitent.





La Coupe du Monde à Doha, le bel exemple





De cette coupe du monde, nombreux avaient suivi des matchs classés de "sensationnels" ou de grands matchs vue leur intensité géopolitique ; c'était le cas des matchs entre la France, le Maroc ou la Tunise. Ça aurait pu être le même cas entre la France et le Sénégal...pourquoi ?





- Simplement parce que les matchs opposant pays jadis colonisés et son ancien colonisateur, suscitent cette double et forte intensité, d'un côté comme de l'autre. Vous comprenez pourquoi. En fait, la géopolitique n'y est pas pour rien. Le 29 novembre 2022, le match entre les USA et l'Iran a été très attendu et suivi par beaucoup vu le contexte diplomatique entre les deux pays. Quelle a été la surprise ? - Aucun accroc dans ce match. Il faut dire que l'actualité sur place en Iran y a joué peut-être un rôle. Les joueurs eux-mêmes prenaient des positions qui n'arrangeaient pas les politiques en place.





Des cas de matchs géopolitiques dans l'histoire





Dans l'histoire, on peut faire remonter à la coupe du monde de 1986 où en quart de finale l’Argentine a éliminé l'Angleterre grâce à la légendaire "main de Dieu de Maradona. Les relations diplomatiques entre les deux pays étaient rompues avant ce match, depuis la guerre dite des Malouines. Lors du match, les supporters argentins scandaient l'horrible slogan « tuer les Anglais ». En battant les Britanniques, ce fut chose faite symboliquement car l’Argentine l’a emporté 2-1, ce jour-là. C'est ça la géopolitique du football. En 2001, lors d'une rencontre entre la France et l'Algérie au Stade de France, à Saint-Denis, les supporters algériens avaient sifflé la Marseillaise, des supporters avaient envahi le terrain. Le match a été interrompu... Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, l'UEFA interdit toutes rencontres entre équipes russes et ukrainiennes. De la même façon et dans ce même contexte conflictuel, la Russie qui avait organisé la Coupe du Monde en 2018 n'a pas pris part à la Coupe du monde 2022.





Et le Qatar dans tout ça ?





Le Qatar n'en sort que grand vainqueur. La Coupe du Monde 2022 a été une grande réussite pour lui et aux yeux de plusieurs observateurs. Le pays a démontré au monde entier en quoi ils sont capables. Du jamais vu dans les enceintes sportives, le fait de voir des supporters ramasser et ranger les poubelles. C'est très marquant. Cette atmosphère paisible qui a régné pendant la compétition a dû surprendre ceux qui ont assez critiqué la tenue de cette coupe à Doha.





Autre chose ? C'est le rapprochement diplomatique entre Doha et Riyad appelés souvent les frères ennemis. Le monde entier avait été agréablement surpris de voir assis côte à côte Althani, roi du Qatar et Ben Salman, roi héritier de l'Arabie Saoudite.





Ce match de Gala entre une sélection saoudienne ayant recruté Christiano Ronaldo pour autant de millions de dollars contre le Paris Saint-Germain propriétaire d'hommes d'affaires qataris n'est alors qu'une cerise sur ce beau gâteau que nous offre la géopolitique du foot dans cette partie du monde appelée le Golf.





Abdoulatuf BACAR