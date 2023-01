Notre religion se noie dans les folklores du «Anda» et nos valeurs dans le «Hayassa»

Notre religion se noie dans les folklores du «Anda na Mila» et nos valeurs dans le voyeurisme et le «Hayassa». Nos «Madaaris» sont fermés petit à peti



« Nous avons franchi les limites des atrocités »





Nous prenons notre religion comme un jeu, un amusement...Prenons en raillerie et considérons les quelques ulémas qui se battent sur le terrain ou ailleurs comme des personnes débiles et reléguées au second rang. Nous faisons exactement ce que faisaient certains peuples maudits cités dans nos livres saints.





Notre gouvernement a mis en place un “mouftora” à sa merci pour continuer à controller et à embastiller ceux qui résistent encore et qui se battent pour la conservation de nos croyances et dans la formation de notre jeunesse. Il fait comme faisait certains rois injustes est maudits cités dans les livres révélés.





Nos «Madaaris» sont fermés petit à petit, nos «madjaalis» désertés et l’enseignement du coran et des sciences religieuses négligé. Notre religion se noie dans les folklores du «Anda namila» et nos valeurs dans le voyeurisme et le «hayyassa».





Personne ne se soucie ni ne se gêne de voir nos enfants battus dans les concours de récitation de coran par des malgaches et des mauriciens pour ne pas citer le Sénégal que nous considérions dans un passé récent comme des illettrés dans cette science.





Notre jeunesse glisse doucement mais sûrement dans l’ignorance et la mécréance dont les conséquences les plus perçues de nos jours sont le banditisme, l’alcoolisme et la prostitution.





Mais ce qui s’est passé récemment dans le terrain de Mirontsi , dans ce match entre des femmes à moitié nues et des homosexuels est la limite de l’atrocité. C’est une scène inconcevable dans n’importe quel pays où vit une communauté de croyants tout court n’en parlons pas dans une île à forte majorité musulmane et ce, au vue et au sue de tout le monde. Nous venons de franchir les limites de l’insouciance et de la bêtise humaine.





Allah nos a averti à maintes reprises dans le coran sur les effets de cette turpitude considérée comme l’une des plus grande commises par l’être humain sur terre :





«Commettez-vous une atrocité qu'aucune créature n'a commise auparavant ? En effet, par concupiscence, vous tendez la main aux hommes plutôt qu'aux femmes. Oui, vous êtes un peuple démesuré !»,

La corruption est apparue sur terre, et sur mer, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Afin qu’Allah leur fasse goûter (la punition) une partie de ce qu'ils ont fait , peut-être retourneront-ils vers Allah. Rum, 41





Nous sommes entrain de construire nous-mêmes notre perdition, j’espère qu’il y a encore des gens qui réfléchissent dans ce pays.





«En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?»





Qu’Allah assiste notre peuple, protège et soutienne ses savants qui s’activent pour Sa parole.





Par le professeur CHARAHABIL