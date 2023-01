Madagascar : Le bilan de la tempête tropicale CHENESO s’alourdit à 3 morts et plus de 13 000 sinistrés. Près de 4000 maisons et 600 hectares de rizièr



Madagascar : Le bilan de la tempête tropicale CHENESO s’alourdit à 3 morts et plus de 13 000 sinistrés





- Près de 4000 maisons et 600 hectares de rizières ont été inondés.





Des dégâts de plus en plus lourds ont été constatés après le passage de la forte tempête tropicale CHENESO à Madagascar. Ce mauvais temps est entré par les côtes nord-est du pays le jeudi 19 janvier dernier. D’après le dernier bilan provisoire officiel publié par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) dans la soirée du dimanche, le pays compte trois décès, six disparus et 13 180 sinistrés répartis dans 8 régions. En termes de dégâts matériels, près de 4000 maisons et 600 hectares de rizières ont été inondés à cause de l’abondance des pluies tandis que 80 écoles ont été complètement détruites, selon le même bilan.





D’après les dernières informations mises à jour par le service Météo de Madagascar, la forte tempête tropicale CHENESO s’est affaiblie et s’est muée en dépression sur terre. Toutefois, l’alerte pour vigilance fortes pluies demeure pour cinq régions à savoir Boeny, Melaky, Vatovavy, Fitoviany et Analamanga. Depuis plusieurs jours, des pluies incessantes ont été observées à Antananarivo, Capitale de Madagascar. Un mauvais temps qui risque encore de perdurer à en croire les prévisions météorologiques pour la semaine prochaine. « De fortes pluies seront encore prévues dans le nord-ouest, le centre-ouest et le sud-est du pays avec un risque de montée des eaux », avertit le ministère des Transports et de la Météorologie.





CHENESO est la première tempête tropicale qui a frappé Madagascar depuis le début de l’année 2023. Le pays qui est encore en pleine saison cyclonique et ce jusqu’au mois d’avril. L’année dernière, la Grande Île a été touchée par trois tempêtes tropicales et deux cyclones.





AA/ Antananarivo / Sandra Rabearisoa