Le président Azali favorable à une intensification de la lutte contre la corruption

Présentation des vœux du nouvel an au Président AZALI Assoumani





Les membres du Gouvernement, le Cabinet présidentiel, les Secrétaires Généraux des différents Ministères ainsi que les Directeurs Généraux des Sociétés d’Etat et de l’Administration Publique, ont ouvert la série des vœux dans la matinée de ce lundi 2 janvier 2023.





Le Ministre de l’Agriculture et Porte-Parole du Gouvernement, Monsieur Houmed Msaidie, s’est exprimé au nom des délégations reçues ce matin, pour formuler au Chef de l’Etat, les voeux de santé, de réussite et de prospérité pour cette nouvelle année. Il a passé en revue les actions du Gouvernement sous l’égide du Président AZALI en 2022, et a évoqué les défis de la nouvelle année, notamment l’accession à la Présidence de l’Union Africaine.





Ce fut également l’occasion pour le Président de l’Union, de faire le bilan de l’année 2022 et de présenter aux membres de son Gouvernement, les perspectives pour 2023. Au cours de son allocution, le Chef de l’État a insisté sur les défis majeurs de l’année qui vient de démarrer. Il a, par ailleurs, exhorté la vigilance de l’administration publique sur le respect strict des horaires de travail, l’obligation des résultats des fonctionnaires et de salariés des établissements de service public et l’intensification de la lutte contre la corruption. ©Beit-salam