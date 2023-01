La mise en quarantaine de la diaspora Comorienne !





Par stratagème, le gouvernement comorien a fait voter au parlement une loi pour la reforme du Code électorale visant à serrer le rang et à mettre en quarantaine les élites de la diaspora dans toute compétition en prévision aux prochaines échéances électorales.





Ce-ci ne date pas d'aujourd'hui, depuis longtemps, les autorités politiques Comoriennes se sont acharnées de nature pour chasser la diaspora dans les compétitions électorales. L'Union des Comores est une rare démocratie au monde que ses compatriotes à l'étranger n'ont pas droit à accomplir leur droit civique.





Comment pourrons - nous comprendre que les binationaux font la fierté de notre pays, défendent le drapeau dans l'équipe nationale - Coelacanthes, mais, ne pourront pas être électeur ni éligible ? Interdire aux binationaux à concourir aux compétitions électorales est une mascarade. Un pays exceptionnel avec une démocratie exceptionnelle ! Voir les pays, les démocraties , on se demande de ceux qui se passent aux îles Comores.





La loi ségrégationniste du reforme du Code électorale trouve son origine dans les politiques et stratégies d'échec expérimentées, optées et appliquées dans le choix de gouvernance de notre chère Nation. Cette loi a tendance à diviser naturellement les Comoriens dans un moment ou l'unité fait notre force.





La machine électoralisme de 2024 est mise marche pour éliminer les obstacles pour parvenir en fin aux Objectifs.





Cette stratagème aux ambitions des autorités politiques et gouvernants est une primauté pour perdurer et éterniser le pouvoir dans un pays ou le chômage est explosé, les infrastructures sont totalement vétustes, les denrées de première nécessité sont rares et deviennent de produits de lux au peuple Comorien.





Ceux qui ont plébiscité l'émergence se résignent , doutent au fond de leur conscience qu'elle ne soit une Utopie ou une parole volante au manquement d'ambition et stratégie macroéconomique pour investir réellement dans les projets à haute valeur ajouté pour le développement de notre pays.





Autorités politiques et gouvernants, le mandat politique est une responsabilité temporaire qu'aucune personne ne l'exercera éternellement, est naturellement périodique. Seuls les actes et la politique de gouvernance que constituent une répertoire de référence dans l'histoire des Femmes et Hommes politique, dirigeants des Nations.





On peut se demander légitiment : Compte tenu des enjeux de cette reforme, pour quoi le gouvernement n'avait pas appelé le peuple aux Urnes pour trancher ? La Cour constitutionnelle validera t-elle cette loi ségrégationniste ? Salama Yatrou Ndejema !





Abdou Mohamed Abdou