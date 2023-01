« La douane reste une vitrine de l’image que nous voulons donner à notre pays »

Célébration de la Journée Internationale de la Douane





Le Président de la République, S.E.M AZALI Assoumani, a pris part ce jeudi 26 janvier 2023, à la célébration de la Journée Internationale de la Douane, en présence des membres du Gouvernement, du Corps diplomatique, des cadres et agents de la Douane comorienne et des hauts cadres de l’administration publique.





Le thème retenu cette année par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), « Accompagner la nouvelle génération: promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière », rejoint la vision du Gouvernement, d’investir dans le capital humain, pour se donner toutes les chances de conduire le pays vers son émergence.





Au cours de son allocution, le Chef de l’État a réitéré la confiance du Gouvernement à l’endroit des douanes, et a salué les acquis obtenus ces dernières années.





Il a également salué la qualité de la coopération qui existe entre la douane comorienne et l’OMD ainsi qu’avec les pays amis et les institutions partenaires des Comores, et qui a permis de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des cadres et agents du secteur des douanes, à tous les niveaux.





Dans son propos, le Président de la République, a déclaré ce qui suit : « Dans un monde en pleine mutation technologique et confronté à de nouveaux enjeux, l’Etat doit tout mettre en œuvre pour offrir à la nouvelle génération, les moyens d’acquérir l’expérience et les aptitudes professionnelles nécessaires à leur épanouissement et au développement de leur pays. Dans le domaine de la douane, en particulier, ce devoir de l’Etat s’avère encore plus crucial. »





Selon lui, La douane, tout en assurant la protection du territoire, des citoyens et des biens reste aussi «une vitrine de l’image que nous voulons donner à notre pays, pour le rendre attractif pour les investisseurs et un reflet des efforts que nous déployons, pour réaliser notre ambition de faire des Comores, un pays émergent d’ici 2030 ». Beit-salam