Inauguration du Centre d'imagerie médicale du CHN El-maarouf





Ce Samedi 7 janvier 2023, le Président de l'Union des Comores Son Excellence Monsieur Azali Assoumani et la Première Dame, aux côtés de la Ministre de la Santé Madame Loub-Yakouti Attoumane, ont procédé à l'inauguration du Centre d'imagerie médicale du Centre Hospitalier National d'El-maarouf.





C'est en présence des Gouverneurs de Ngazidja et d'Anjouan, de son éminence le Grand Moufti de la République, des membres du gouvernement et du DG du CHN Monsieur Nicolas Mmadi, ainsi que du personnel de santé et des différents partenaires techniques et financiers de la Santé, que s'est tenue la cérémonie.





Dans son mot de bienvenue, DG Nicolas Mmadi a remercié le Chef de l'État pour son leadership et son engagement pour la santé. Il a aussi remercié l'ancien SGG Idaroussi Hamadi et les membres du gouvernement pour avoir accompagné ce projet dès son initiation. Nicolas Mmadi a pour cette occasion fait part des efforts en cours pour renforcer le plateau technique des différents services du CHN. Il a notamment mentionné en premier le travail déjà engagé au niveau de la neurochirurgie et aujourd'hui avec l'ouverture de ce Centre d'imagerie médicale. "Le patron de l'hôpital c'est d'abord le patient", a rappelé le DG au personnel de santé du CHN envers lequel il exhorte de faire de l'accueil "le premier remède à offrir aux malades qui s'y présenteront, comme l'ont fait nos aînés du métier" a-t-il précisé.





Au nom des Doyens du corps médical comorien Dr Islam a pris la parole pour remercier à son tour le Chef de l'État Azali Assoumani qui, comme pour le rappeler au public, lors de son tout premier mandat, a organisé les premiers états généraux de la Santé aux Comores. "C'est la preuve que le Président Azali a toujours mis en priorité la Santé des comoriens dans ses plans de développement de notre pays", a déclaré le Doyen. Dr Islam a remémoré les conditions techniques de l'hôpital El-maarouf notamment sur le service de l'imagerie médicale.





Selon lui, avec les moyens du bord au fil des années le personnel de santé a réussi à faire ce qu'il fallait pour une meilleure prise en charge du patient. "Il faut aujourd'hui reconnaître les efforts du gouvernement et des responsables de l'hôpital qui mettent à la disposition de la population ce tout nouveau Centre d'imagerie médicale équipée avec des moyens modernes de nouvelles générations et qui œuvre également pour l'ouverture du CHU d'icila fin de l'année 2023", se félicite le Doyen.





Madame la Ministre de la Santé a de son côté remercié montré toute sa satisfaction de pouvoir "contribuer aux côtés du Président au développement d'un système de santé performant et modernisé". La Ministre a dit reconnaître l'impatience de la population pour l'ouverture de ce Centre d'imagerie médicale. "Je devais d'abord veiller à ce que ce Centre s'aligne aux normes et conditions de sécurité exigées pour protéger le personnel et les patients. Je suis satisfaite de constater que c'est le cas et que nous puissions aujourd'hui procéder à son inauguration sous le leadership du Chef de l'État Son Excellence Azali Assoumani".





Le Centre d'imagerie médicale est composé de différents services qui sont équipés de scanner, radiologie, mammographie, échographie et endoscopie, tous de dernières génération. "La mise en service de la mammographie est l'une des préoccupations majeures qui tiennent à cœur la Première Dame qui souhaite que toutes les femmes comoriennes puissent avoir accès sur place de ce moyen de diagnostic précoce des maladies" a souligné la Ministre qui rassure que c'est un projet à fort impact social qui vient améliorer la qualité de diagnostic et de prise en charge des malades. "Cela va contribuer à diminuer les évacuations sanitaires" espère Loub-Yakouti Attoumane.





Dans son allocution, le Président Azali Assoumani a fait part des efforts qu'il ne cesse d'entreprendre avec le gouvernement pour "une politique de remise à niveau du système de santé". Pour le Président, le Ministère de la Santé doit créer les meilleurs conditions pour que nos compatriotes bénéficient d'une meilleure prise en charge dans les services de l'hôpital comme la neurochirurgie qui donne de bons résultats grâce à une équipe de médecins dynamique et professionnelle.





Dans la conclusion de son discours, le Chef de l'État a insisté sur l'importance de la maintenance des équipements hospitaliers. Il recommande à l'hôpital de prendre les dispositions nécessaires pour veiller aux réparations ou remplacement du matériel selon la période de vie de chaque équipement. Le Président a soutenu la demande du DG Nicolas Mmadi qui appelle le personnel de santé à bien accueillir la population au CHN.





Les travaux et les équipements du Centre d'imagerie médicale du CHN El-maarouf inauguré ce jour ont coûté plus de 1 milliards de francs comoriens. "Ce sont des fonds propres" a précisé le Président de l'Union des Comores qui félicite la population comorienne.





Service de communication

Ministère de la Santé