Déclaration des prédicateurs et prêcheurs comoriens sur la lutte contre l’homosexualité





Partant sur le principe d’ordonner le bien et d’interdire le mal, prôné par Allah le Tout Puissant qui a dit dans le Coran : « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah ». (Sourate Al-Imran, aya 110).





Partant également sur la guidance du sounnat du Prophète Mohammad (Paix et salut soient sur lui) qui a dit : Quiconque parmi vous constate quelque chose de condamnable qu’il le change avec sa main. S’il ne le peut pas, qu’il le fasse grâce à la parole. A défaut, qu’il le désapprouve en son cœur, car cette attitude constitue le faible degré de la foi . (Rapporté par Mouslim).





Convaincus, nous, prédicateurs et prêcheurs comoriens que le bonheur de notre nation, sa paix, sa stabilité et son développement est conditionné à notre respect et notre suivi aux ordres d’Allah que ce soit dans nos actions d’obédience aux ordres divins ou nos de laisser ce qui nous ait interdit.





Vu le triste évènement qui s’est déroulé à Anjouan en date du 11 janvier 2023 au stade de Mirontsi auquel un match de football de femmes opposant des hommes homosexuels y a été organisé, chose qui est considérée comme un défi flagrant et une rupture avec la civilisation humaine dans la cohabitation harmonieuse dans le respect des principes islamiques qui sont considérés comme un symbole des valeurs aux Comores. au stade de Mirontsi auquel un match de football de femmes opposant des hommes homosexuels y a été organisé, chose qui est considérée comme un défi flagrant et une rupture avec la civilisation humaine dans la cohabitation harmonieuse dans le respect des principes islamiques qui sont considérés comme un symbole des valeurs aux Comores.





Suite à ce qui précède, nous avons publié le communiqué suivant :





1. Les prédicateurs et prêcheurs comoriens expriment indignation, dénonciation et condamnation ferme de cet acte odieux, qui est considéré comme un défi flagrant à la religion islamique authentique et un reflet aux principes d’autrui dans la propagation des abominations et des vices dans une société islamique telle que la notre.





2. Les prédicateurs et prêcheurs comoriens louent les efforts déployés par le gouvernement comorien représenté par le Ministre des Sports et de la Culture, qui s'est déplacé dans le village où se tenait cet évènement pour mettre en garde contre la gravité de cette action et mettre des procédures pour trouver des solutions à cela. Ils demandent au gouvernement comorien prendre des dispositions strictes contre ces jeunes qui ont pratiqué cet acte odieux.





3. Les prédicateurs et prêcheurs comoriens demandent aux notables et chefs des villes et des villages, aux gouverneurs, aux maires et aux citoyens épris de paix de la nécessité de coopérer, de se solidariser et de coordonner les efforts avec les instances concernés dans la lutte contre les pratiques déviantes dans la société comorienne.





4. Les prédicateurs et prêcheurs comoriens renforcent leur conviction sur la nécessité et l'importance du travail de sensibilisation, y compris les leçons, les conférences, les séminaires, les publications et les brochures, dans les établissements et centres d'enseignement, les mosquées et les lieux publics, et dans les médias publics et privés pour la lutte contre ce fléau.





5. Les prédicateurs et prêcheurs comoriens demandent de saisir l’occasion de ce vendredi 20 janvier 2023, pour se consacrer à expliquer la gravité de l'homosexualité et demandent au peuple comorien de contribuer à cette lutte contre la corruption.





Fait à Moroni, le 17/01/2023

Photo d'archives : Azali s'est entretenu avec l'Association des notables comoriens et les Oulémas