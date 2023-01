Cheneso : Le bilan humain s'alourdit à Madagascar...des nouvelles informations pour les Comores

Cheneso est de nouveau une forte tempête tropicale. Le système pourrait d’ailleurs devenir un cyclone tropical voire plus si affinité. Comme on pouvait le craindre, le bilan humain continue de s'alourdir jour après jour à Madagascar. Cheneso est de nouveau une forte tempête tropicale. Le système pourrait d’ailleurs devenir un cyclone tropical voire plus si affinité. Comme on pouvait le craindre, le bilan humain continue de s'alourdir jour après jour à Madagascar.





INFLUENCE POTENTIELLE POUR LES TERRES HABITÉES





Madagascar reste sous l’influence périphérique de Cheneso. De fortes pluies sont toujours envisagées pour cette semaine sur le Nord-ouest, l’Ouest et l’Est. Ces pluies pourraient s'étendre au Sud-ouest au cours de ce weekend. Ces prochains jours vents forts et houle cyclonique rendent la mer dangereuse le long des côtes Ouest et Sud-Ouest.





À moyenne échéance, il conviendra pour la région Sud-ouest malgache de garder un œil sur la trajectoire lors du recourbement prévu vers le Sud-est durant ce weekend. Mais dans l’immédiat, étant donné la persistance d’une influence indirecte, les habitants de la grande île doivent maintenir la plus grande des vigilances et s’informer régulièrement de l’évolution de la situation.





Dans ce scénario de trajectoire, le risque d’un impact direct semble peu probable pour le Mozambique. Par contre, l'état de la mer se dégrade à compter de jeudi entre Inhambane et l'île de Mozambique selon le CMRS. Quant à l’archipel des Comores et l’archipel des Mascareignes, il n'y a aucun risque d'impact direct. Les deux archipels restent loin, très loin de Cheneso.





BILAN DE CHENESO À MADAGASCAR AU 24 JANVIER 2023